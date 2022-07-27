Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/novosibirsk-1805224833.html
В Новосибирске мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы
В Новосибирске мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы - РИА Новости, 27.07.2022
В Новосибирске мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы
Ранее судимый 27-летний мужчина в Новосибирске после конфликта на почве ревности на улице убил 17-летнюю девушку, ударив ее 15 раз ножом, он задержан, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T06:55
2022-07-27T11:11
происшествия
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805258872_0:5:2508:1416_1920x0_80_0_0_4c5a72b93edc2a4be6fcd48b16433de3.png
НОВОСИБИРСК, 27 июл — РИА Новости. Ранее судимый 27-летний мужчина в Новосибирске после конфликта на почве ревности на улице убил 17-летнюю девушку, ударив ее 15 раз ножом, он задержан, сообщает СУ СК по Новосибирской области.По данным СК, тело 17-летней девушки с множественными ножевыми ранениями нашли вечером во вторник на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска. Убийство попало на видео регистратора проезжавшей мимо машины, его распространили в соцсетях. Видно, что мужчина с ножом на улице догоняет девушку, валит ее на землю и наносит серию ударов.Возбуждено уголовное дело по статье УК России "Убийство". Подозреваемый был задержан в Ленинском районе Новосибирска. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.В свою очередь, новосибирский главк МВД сообщает, что после сообщения о нанесении ножевых ранений девушке у дома по улице Лесосечной полицейские опросили очевидцев и установили личность подозреваемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. На задержание мужчины были ориентированы все наружные наряды полиции."Около 09:00 (05:00 мск.) 27 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации. &lt;…&gt; подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания", — сообщили в ГУ МВД.В настоящее время с задержанным работают следователи СК. Устанавливаются все обстоятельства жестокого преступления.
https://ria.ru/20220726/ubiystvo-1804995511.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805258872_308:0:2201:1420_1920x0_80_0_0_18fe26b33daab52c36af733b024944d1.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирск
06:55 27.07.2022 (обновлено: 11:11 27.07.2022)
 
В Новосибирске мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы

В Новосибирске ранее судимый мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы

© Кадр из видео СК РФМолодой человек, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
Молодой человек, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
© Кадр из видео СК РФ
Молодой человек, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 27 июл — РИА Новости. Ранее судимый 27-летний мужчина в Новосибирске после конфликта на почве ревности на улице убил 17-летнюю девушку, ударив ее 15 раз ножом, он задержан, сообщает СУ СК по Новосибирской области.
По данным СК, тело 17-летней девушки с множественными ножевыми ранениями нашли вечером во вторник на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска. Убийство попало на видео регистратора проезжавшей мимо машины, его распространили в соцсетях. Видно, что мужчина с ножом на улице догоняет девушку, валит ее на землю и наносит серию ударов.

"Предварительно установлено, что 26 июля 2022 года, в вечернее время, на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант по делу нанес девушке не менее 15 ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте, а подозреваемый скрылся", — сообщили в следственном управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье УК России "Убийство". Подозреваемый был задержан в Ленинском районе Новосибирска. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.
В свою очередь, новосибирский главк МВД сообщает, что после сообщения о нанесении ножевых ранений девушке у дома по улице Лесосечной полицейские опросили очевидцев и установили личность подозреваемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. На задержание мужчины были ориентированы все наружные наряды полиции.
"Около 09:00 (05:00 мск.) 27 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации. <…> подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания", — сообщили в ГУ МВД.
В настоящее время с задержанным работают следователи СК. Устанавливаются все обстоятельства жестокого преступления.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 12:30
Подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье явился с повинной
 
ПроисшествияНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала