https://ria.ru/20220727/novosibirsk-1805224833.html

В Новосибирске мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы

В Новосибирске мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы - РИА Новости, 27.07.2022

В Новосибирске мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы

Ранее судимый 27-летний мужчина в Новосибирске после конфликта на почве ревности на улице убил 17-летнюю девушку, ударив ее 15 раз ножом, он задержан, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T06:55

2022-07-27T06:55

2022-07-27T11:11

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 27 июл — РИА Новости. Ранее судимый 27-летний мужчина в Новосибирске после конфликта на почве ревности на улице убил 17-летнюю девушку, ударив ее 15 раз ножом, он задержан, сообщает СУ СК по Новосибирской области.По данным СК, тело 17-летней девушки с множественными ножевыми ранениями нашли вечером во вторник на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска. Убийство попало на видео регистратора проезжавшей мимо машины, его распространили в соцсетях. Видно, что мужчина с ножом на улице догоняет девушку, валит ее на землю и наносит серию ударов.Возбуждено уголовное дело по статье УК России "Убийство". Подозреваемый был задержан в Ленинском районе Новосибирска. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.В свою очередь, новосибирский главк МВД сообщает, что после сообщения о нанесении ножевых ранений девушке у дома по улице Лесосечной полицейские опросили очевидцев и установили личность подозреваемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. На задержание мужчины были ориентированы все наружные наряды полиции."Около 09:00 (05:00 мск.) 27 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации. <…> подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания", — сообщили в ГУ МВД.В настоящее время с задержанным работают следователи СК. Устанавливаются все обстоятельства жестокого преступления.

https://ria.ru/20220726/ubiystvo-1804995511.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, новосибирск