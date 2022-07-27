https://ria.ru/20220727/novosibirsk-1805224833.html
В Новосибирске мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы
В Новосибирске мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы - РИА Новости, 27.07.2022
В Новосибирске мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы
Ранее судимый 27-летний мужчина в Новосибирске после конфликта на почве ревности на улице убил 17-летнюю девушку, ударив ее 15 раз ножом, он задержан, сообщает... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T06:55
2022-07-27T06:55
2022-07-27T11:11
происшествия
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 27 июл — РИА Новости. Ранее судимый 27-летний мужчина в Новосибирске после конфликта на почве ревности на улице убил 17-летнюю девушку, ударив ее 15 раз ножом, он задержан, сообщает СУ СК по Новосибирской области.По данным СК, тело 17-летней девушки с множественными ножевыми ранениями нашли вечером во вторник на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска. Убийство попало на видео регистратора проезжавшей мимо машины, его распространили в соцсетях. Видно, что мужчина с ножом на улице догоняет девушку, валит ее на землю и наносит серию ударов.Возбуждено уголовное дело по статье УК России "Убийство". Подозреваемый был задержан в Ленинском районе Новосибирска. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.В свою очередь, новосибирский главк МВД сообщает, что после сообщения о нанесении ножевых ранений девушке у дома по улице Лесосечной полицейские опросили очевидцев и установили личность подозреваемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. На задержание мужчины были ориентированы все наружные наряды полиции."Около 09:00 (05:00 мск.) 27 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации. <…> подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания", — сообщили в ГУ МВД.В настоящее время с задержанным работают следователи СК. Устанавливаются все обстоятельства жестокого преступления.
https://ria.ru/20220726/ubiystvo-1804995511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск
06:55 27.07.2022 (обновлено: 11:11 27.07.2022)
В Новосибирске мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы
В Новосибирске ранее судимый мужчина жестоко убил 17-летнюю девушку ножом посреди улицы
НОВОСИБИРСК, 27 июл — РИА Новости.
Ранее судимый 27-летний мужчина в Новосибирске после конфликта на почве ревности на улице убил 17-летнюю девушку, ударив ее 15 раз ножом, он задержан, сообщает
СУ СК по Новосибирской области.
По данным СК
, тело 17-летней девушки с множественными ножевыми ранениями нашли вечером во вторник на улице Лесосечной в Советском районе Новосибирска
. Убийство попало на видео регистратора проезжавшей мимо машины, его распространили в соцсетях. Видно, что мужчина с ножом на улице догоняет девушку, валит ее на землю и наносит серию ударов.
"Предварительно установлено, что 26 июля 2022 года, в вечернее время, на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант по делу нанес девушке не менее 15 ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте, а подозреваемый скрылся", — сообщили в следственном управлении.
Возбуждено уголовное дело по статье УК России "Убийство". Подозреваемый был задержан в Ленинском районе Новосибирска. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.
В свою очередь, новосибирский главк МВД сообщает, что после сообщения о нанесении ножевых ранений девушке у дома по улице Лесосечной полицейские опросили очевидцев и установили личность подозреваемого, который ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. На задержание мужчины были ориентированы все наружные наряды полиции.
"Около 09:00 (05:00 мск.) 27 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал покинуть пределы Российской Федерации. <…> подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания", — сообщили в ГУ МВД.
В настоящее время с задержанным работают следователи СК. Устанавливаются все обстоятельства жестокого преступления.