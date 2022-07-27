https://ria.ru/20220727/niderlandy-1805339033.html

В Нидерландах фермеры разбросали по дорогам навоз и сено

В Нидерландах фермеры разбросали по дорогам навоз и сено - РИА Новости, 27.07.2022

В Нидерландах фермеры разбросали по дорогам навоз и сено

Фермеры в Нидерландах вновь заблокировали несколько магистралей и разбросали на шоссе навоз и сено в знак протеста против политики правительства в экологической РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:45

2022-07-27T14:45

2022-07-27T14:45

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ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости. Фермеры в Нидерландах вновь заблокировали несколько магистралей и разбросали на шоссе навоз и сено в знак протеста против политики правительства в экологической сфере, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Сообщается, что с утра в среду фермеры блокировали десятки магистралей, среди которых - A1, A12, A28, A30, A35 и A50. Протестующие разбрасывали по дорогам навоз и сено и поджигали их. Кроме того, блокада вызвала многочисленные пробки.Из-за блокады на трассе A32 недалеко от города Меппел на юго-западе страны произошла авария. По данным полиции, никто не пострадал.В министерстве сельского хозяйства считают, что действия фермеров "уже зашли слишком далеко".В Нидерландах в начале июля несколько дней подряд фермеры блокировали распределительные склады супермаркетов и дорожные магистрали в знак протеста против политики правительства, направленной на ограничение выбросов азота в окружающую среду. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в результате действий фермеров опустели полки в супермаркетах страны. В ряде магазинов на границе с Германией появились "прогалины" на полках с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, овощами и мороженым. Cупермаркеты в Нидерландах понесли убытки на десятки миллионов евро из-за блокады складов.Протесты фермеров начались после того, как правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры заявили, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.

https://ria.ru/20220723/fermery-1804533997.html

https://ria.ru/20220722/protesty-1804372750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нидерланды, германия