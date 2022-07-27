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В Нидерландах фермеры разбросали по дорогам навоз и сено - РИА Новости, 27.07.2022
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В Нидерландах фермеры разбросали по дорогам навоз и сено
В Нидерландах фермеры разбросали по дорогам навоз и сено - РИА Новости, 27.07.2022
В Нидерландах фермеры разбросали по дорогам навоз и сено
Фермеры в Нидерландах вновь заблокировали несколько магистралей и разбросали на шоссе навоз и сено в знак протеста против политики правительства в экологической РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:45
2022-07-27T14:45
в мире
нидерланды
германия
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ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости. Фермеры в Нидерландах вновь заблокировали несколько магистралей и разбросали на шоссе навоз и сено в знак протеста против политики правительства в экологической сфере, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Сообщается, что с утра в среду фермеры блокировали десятки магистралей, среди которых - A1, A12, A28, A30, A35 и A50. Протестующие разбрасывали по дорогам навоз и сено и поджигали их. Кроме того, блокада вызвала многочисленные пробки.Из-за блокады на трассе A32 недалеко от города Меппел на юго-западе страны произошла авария. По данным полиции, никто не пострадал.В министерстве сельского хозяйства считают, что действия фермеров "уже зашли слишком далеко".В Нидерландах в начале июля несколько дней подряд фермеры блокировали распределительные склады супермаркетов и дорожные магистрали в знак протеста против политики правительства, направленной на ограничение выбросов азота в окружающую среду. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в результате действий фермеров опустели полки в супермаркетах страны. В ряде магазинов на границе с Германией появились "прогалины" на полках с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, овощами и мороженым. Cупермаркеты в Нидерландах понесли убытки на десятки миллионов евро из-за блокады складов.Протесты фермеров начались после того, как правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры заявили, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.
https://ria.ru/20220723/fermery-1804533997.html
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в мире, нидерланды, германия
14:45 27.07.2022
 
В Нидерландах фермеры разбросали по дорогам навоз и сено

NOS: нидерландские фермеры блокировали магистрали и разбросали по дорогам навоз и сено

© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : Politie Nederland
Полиция Нидерландов. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости. Фермеры в Нидерландах вновь заблокировали несколько магистралей и разбросали на шоссе навоз и сено в знак протеста против политики правительства в экологической сфере, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Сообщается, что с утра в среду фермеры блокировали десятки магистралей, среди которых - A1, A12, A28, A30, A35 и A50. Протестующие разбрасывали по дорогам навоз и сено и поджигали их. Кроме того, блокада вызвала многочисленные пробки.
Фермеры Испании на тракторах протестовали из-за роста цен на топливо - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 17:15
Фермеры Испании на тракторах протестовали из-за роста цен на топливоДесятки фермеров и владельцев ранчо Хаэна в Испании вышли на акцию протеста из-за повышения цен на топливо. Участники митинга ехали на тракторах к месту сбора с гудящими сиренами. По словам одного из работников сельского хозяйства, фермеры теперь платят на 300% больше за удобрения, фитосанитарные продукты и топливо, чем раньше.
Из-за блокады на трассе A32 недалеко от города Меппел на юго-западе страны произошла авария. По данным полиции, никто не пострадал.
В министерстве сельского хозяйства считают, что действия фермеров "уже зашли слишком далеко".
В Нидерландах в начале июля несколько дней подряд фермеры блокировали распределительные склады супермаркетов и дорожные магистрали в знак протеста против политики правительства, направленной на ограничение выбросов азота в окружающую среду. Как сообщал корреспондент РИА Новости, в результате действий фермеров опустели полки в супермаркетах страны. В ряде магазинов на границе с Германией появились "прогалины" на полках с хлебобулочными и кондитерскими изделиями, овощами и мороженым. Cупермаркеты в Нидерландах понесли убытки на десятки миллионов евро из-за блокады складов.
Протесты фермеров начались после того, как правительство Нидерландов сообщило о введении более жестких мер по ограничению выбросов азота в окружающую среду. Фермеры заявили, что такая политика приведет к разорению многих сельских домохозяйств, так как именно скот и удобрения являются основными источниками выброса азота.
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 18:54
В Италии протестующие фермеры залили здание администрации молоком
 
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