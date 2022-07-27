20:26 27.07.2022 (обновлено: 21:03 27.07.2022)
Минфин разъяснил инициативу об НДФЛ для работающих за рубежом россиян
Минфин: цель новаций в НДФЛ для работников за рубежом — исключить налоговую оптимизацию
Монеты и конверты с логотипом ФНС России. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Цель новаций Минфина России в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работников за рубежом — исключить практику налоговой оптимизации через утрату налогового резидентства или низконалоговые юрисдикции, сообщает пресс-служба министерства.
"Основная цель предложенных изменений в Налоговый кодекс России — исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции", — говорится в заявлении.
При этом, как отметило ведомство, если физлицо уплачивает налог с указанных доходов в стране своего резидентства и с такой страной у России заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то налог, исчисленный в отношении таких доходов в стране резидентства, можно уменьшить на сумму НДФЛ, уплаченного в России.
Отмечается, что предложение не затрагивает вопросы налогообложения доходов работников зарубежных филиалов российских компаний.
"Принципы налогообложения, исторически заложенные в Налоговом кодексе по НДФЛ, должны сохраняться вне зависимости от формы трудовой деятельности (дистанционная или в офисе): физлица, работающие и получающие выплаты в России, но живущие более 180 дней за ее пределами, должны платить налог по ставке 30 процентов, а те, кто постоянно живут и работают в России, по ставкам 13-15 процентов", — также утверждается в релизе.
Во вторник пресс-служба Минфина объявила, что ведомство предлагает закрепить в законе, чтобы сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа и находящиеся за пределами страны более 183 дней в году, платили налоги в России — министерство подготовило соответствующие поправки в законодательство.
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