https://ria.ru/20220727/ndfl-1805439011.html

Минфин разъяснил инициативу об НДФЛ для работающих за рубежом россиян

Минфин разъяснил инициативу об НДФЛ для работающих за рубежом россиян - РИА Новости, 27.07.2022

Минфин разъяснил инициативу об НДФЛ для работающих за рубежом россиян

Цель новаций Минфина России в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работников за рубежом — исключить практику налоговой оптимизации через утрату... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T20:26

2022-07-27T20:26

2022-07-27T21:03

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

ндфл

россия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Цель новаций Минфина России в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работников за рубежом — исключить практику налоговой оптимизации через утрату налогового резидентства или низконалоговые юрисдикции, сообщает пресс-служба министерства.При этом, как отметило ведомство, если физлицо уплачивает налог с указанных доходов в стране своего резидентства и с такой страной у России заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то налог, исчисленный в отношении таких доходов в стране резидентства, можно уменьшить на сумму НДФЛ, уплаченного в России.Отмечается, что предложение не затрагивает вопросы налогообложения доходов работников зарубежных филиалов российских компаний."Принципы налогообложения, исторически заложенные в Налоговом кодексе по НДФЛ, должны сохраняться вне зависимости от формы трудовой деятельности (дистанционная или в офисе): физлица, работающие и получающие выплаты в России, но живущие более 180 дней за ее пределами, должны платить налог по ставке 30 процентов, а те, кто постоянно живут и работают в России, по ставкам 13-15 процентов", — также утверждается в релизе.Во вторник пресс-служба Минфина объявила, что ведомство предлагает закрепить в законе, чтобы сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа и находящиеся за пределами страны более 183 дней в году, платили налоги в России — министерство подготовило соответствующие поправки в законодательство.

https://ria.ru/20220726/ndfl-1805008584.html

https://ria.ru/20220714/zoloto-1802549421.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), ндфл, россия