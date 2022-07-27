https://ria.ru/20220727/nagrada-1805255226.html

Белгородских росгвардейцев наградили медалями за участие в спецоперации

Белгородских росгвардейцев наградили медалями за участие в спецоперации - РИА Новости, 27.07.2022

Белгородских росгвардейцев наградили медалями за участие в спецоперации

Трех спецназовцев Росгвардии наградили за успешные действия в ходе спецоперации на Украине, в мероприятии участвовал губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:46

2022-07-27T10:46

2022-07-27T10:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Трех спецназовцев Росгвардии наградили за успешные действия в ходе спецоперации на Украине, в мероприятии участвовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба ведомства."Указом президента РФ медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены сотрудники спецподразделений регионального управления Росгвардии полковник полиции Дмитрий М. и майор полиции Алексей Ш., медалью "За отвагу" – старший сержант Андрей Б.", - рассказали в ведомстве.Награды вручил командующий группировкой войск Росгвардии.Как отметили в Росгвардии, штурмовая группа под командованием Дмитрия М. на территории частного домовладения нашла замаскированные тайники украинских националистов, в которых были гранатометы, противотанковые мины и боеприпасы, в том числе иностранного производства.Майор полиции Алексей Ш. обнаружил базу националистов, из которой было изъято вооружение и около 60 ящиков с боеприпасами, а также рабочая карта украинских диверсантов. Однако через какое-то время по базе начался минометный обстрел. Майор занял выгодную огневую позицию, под обстрелом умело руководил действиями личного состава по отражению нападения противника. Задача была выполнена без потерь. В составе этого же подразделения отличился старший сержант Андрей Б."Люди чувствуют вашу защиту. Они понимают, что каждый из вас на своем месте и готов прийти на помощь, чтобы защитить каждого жителя", - рассказал Гладков, его слова приводит пресс-служба Росгвардии.Командующий группировкой войск также поблагодарил личный состав спецподразделений управления Росгвардии по Белгородской области, отметив их высокий уровень подготовки и боевого мастерства, проявленные в ходе спецоперации.Кроме того, Гладков вручил благодарственные письма и ценные подарки семерым сотрудникам и военным регионального управления Росгвардии.

https://ria.ru/20220722/nagrady-1804371676.html

https://ria.ru/20220713/nagrazhdenie-1802100288.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество