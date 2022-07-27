https://ria.ru/20220727/naemnik-1805214629.html

СМИ: американский наемник рассказал о проблемах украинской армии

СМИ: американский наемник рассказал о проблемах украинской армии - РИА Новости, 27.07.2022

СМИ: американский наемник рассказал о проблемах украинской армии

Украинские войска столкнулись с недостатком оборудования, в том числе принтеров для распечатки карт, заявил американский наемник Майкл, слова которого приводит... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T01:07

2022-07-27T01:07

2022-07-27T01:07

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска столкнулись с недостатком оборудования, в том числе принтеров для распечатки карт, заявил американский наемник Майкл, слова которого приводит издание Newsweek.По его словам, из-за недостатка аккумуляторов не было возможности зарядить компьютеры для использования американских систем Javelin. "Без компьютеров они бесполезны", - добавил он.Майкл винит в происходящем проблемы с цепочками поставок. Испанский наемник Данил в свою очередь считает, что дефицит вооружений возник из-за бюрократии. "На фронте серьезный недостаток бронетехники. Но когда английский доброволец попытался послать 27 машин в страну, их задержали на таможне", - отметил он.

https://ria.ru/20220721/naemniki-1804046587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша