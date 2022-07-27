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СМИ: американский наемник рассказал о проблемах украинской армии - РИА Новости, 27.07.2022
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СМИ: американский наемник рассказал о проблемах украинской армии
СМИ: американский наемник рассказал о проблемах украинской армии - РИА Новости, 27.07.2022
СМИ: американский наемник рассказал о проблемах украинской армии
Украинские войска столкнулись с недостатком оборудования, в том числе принтеров для распечатки карт, заявил американский наемник Майкл, слова которого приводит... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T01:07
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в мире
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сша
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска столкнулись с недостатком оборудования, в том числе принтеров для распечатки карт, заявил американский наемник Майкл, слова которого приводит издание Newsweek.По его словам, из-за недостатка аккумуляторов не было возможности зарядить компьютеры для использования американских систем Javelin. "Без компьютеров они бесполезны", - добавил он.Майкл винит в происходящем проблемы с цепочками поставок. Испанский наемник Данил в свою очередь считает, что дефицит вооружений возник из-за бюрократии. "На фронте серьезный недостаток бронетехники. Но когда английский доброволец попытался послать 27 машин в страну, их задержали на таможне", - отметил он.
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в мире, украина, сша
01:07 27.07.2022
 
СМИ: американский наемник рассказал о проблемах украинской армии

Newsweek: наемник Майкл назвал одной из проблем украинской армии недостаток аккумуляторов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска столкнулись с недостатком оборудования, в том числе принтеров для распечатки карт, заявил американский наемник Майкл, слова которого приводит издание Newsweek.
"Когда россияне продвигались на востоке (Украины),... одной из причин этого был тот факт, что мы не могли заполучить такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и... батареи", - заявил наемник.
По его словам, из-за недостатка аккумуляторов не было возможности зарядить компьютеры для использования американских систем Javelin. "Без компьютеров они бесполезны", - добавил он.
Майкл винит в происходящем проблемы с цепочками поставок. Испанский наемник Данил в свою очередь считает, что дефицит вооружений возник из-за бюрократии. "На фронте серьезный недостаток бронетехники. Но когда английский доброволец попытался послать 27 машин в страну, их задержали на таможне", - отметил он.
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