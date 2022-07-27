https://ria.ru/20220727/moskva-1805233145.html
В Москве на муниципальные выборы выдвинулись более 7,3 тысячи кандидатов
В Москве на муниципальные выборы выдвинулись более 7,3 тысячи кандидатов - РИА Новости, 27.07.2022
В Москве на муниципальные выборы выдвинулись более 7,3 тысячи кандидатов
На муниципальные выборы в Москве выдвинулись свыше 7,3 тысячи кандидатов, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:51
2022-07-27T08:51
2022-07-27T08:51
политика
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750816682_0:0:3324:1871_1920x0_80_0_0_c0e9fe7486912986fa54945e09854d0f.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На муниципальные выборы в Москве выдвинулись свыше 7,3 тысячи кандидатов, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."На муниципальные выборы в Москве выдвинулись 7 326 кандидатов", - сказал Реут.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
https://ria.ru/20220707/putin-1801062857.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750816682_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_4e930db57f2d1b39907938ffccb53e1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва
В Москве на муниципальные выборы выдвинулись более 7,3 тысячи кандидатов
В Москве на муниципальные выборы, которые пройдут в сентябре, выдвинулись 7326 кандидатов