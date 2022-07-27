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В Москве на муниципальные выборы выдвинулись более 7,3 тысячи кандидатов - РИА Новости, 27.07.2022
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В Москве на муниципальные выборы выдвинулись более 7,3 тысячи кандидатов
В Москве на муниципальные выборы выдвинулись более 7,3 тысячи кандидатов - РИА Новости, 27.07.2022
В Москве на муниципальные выборы выдвинулись более 7,3 тысячи кандидатов
На муниципальные выборы в Москве выдвинулись свыше 7,3 тысячи кандидатов, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T08:51
2022-07-27T08:51
политика
москва
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На муниципальные выборы в Москве выдвинулись свыше 7,3 тысячи кандидатов, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."На муниципальные выборы в Москве выдвинулись 7 326 кандидатов", - сказал Реут.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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политика, москва
08:51 27.07.2022
 
В Москве на муниципальные выборы выдвинулись более 7,3 тысячи кандидатов

В Москве на муниципальные выборы, которые пройдут в сентябре, выдвинулись 7326 кандидатов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИзбиратели во время голосования в Москве
Избиратели во время голосования в Москве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Избиратели во время голосования в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На муниципальные выборы в Москве выдвинулись свыше 7,3 тысячи кандидатов, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"На муниципальные выборы в Москве выдвинулись 7 326 кандидатов", - сказал Реут.
Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 19:56
Путин заявил, что россияне дадут оценку партиям в ходе выборов
 
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