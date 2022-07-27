https://ria.ru/20220727/moskva-1805233145.html

В Москве на муниципальные выборы выдвинулись более 7,3 тысячи кандидатов

В Москве на муниципальные выборы выдвинулись более 7,3 тысячи кандидатов - РИА Новости, 27.07.2022

В Москве на муниципальные выборы выдвинулись более 7,3 тысячи кандидатов

На муниципальные выборы в Москве выдвинулись свыше 7,3 тысячи кандидатов, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T08:51

2022-07-27T08:51

2022-07-27T08:51

политика

москва

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На муниципальные выборы в Москве выдвинулись свыше 7,3 тысячи кандидатов, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут."На муниципальные выборы в Москве выдвинулись 7 326 кандидатов", - сказал Реут.Муниципальные выборы в 2022 году в Москве пройдут в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220707/putin-1801062857.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва