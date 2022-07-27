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В мечетях ДНР в пятницу пройдут молебны о погибших в республике детях
В мечетях ДНР в пятницу пройдут молебны о погибших в республике детях - РИА Новости, 27.07.2022
В мечетях ДНР в пятницу пройдут молебны о погибших в республике детях
Молебны в память о погибших детях Донбасса пройдут 29 июля во всех мечетях Донецкой Народной Республики, сообщил председатель Духовного управления мусульман ДНР РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:15
2022-07-27T13:15
2022-07-27T14:03
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Молебны в память о погибших детях Донбасса пройдут 29 июля во всех мечетях Донецкой Народной Республики, сообщил председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин со ссылкой на имама-мухтасиба управления Рушана Таирова.Как передает корреспондент РИА Новости, во время мероприятия, приуроченного к возвращению пятерых мусульман Донбасса из их паломничества в Мекку, собравшиеся почтили память погибших детей Донбасса минутой молчания. Мероприятие прошло в министерстве информации ДНР в День памяти детей-жертв войны в Донбассе."Имам-мухтасиб объявил, что в пятницу по всем мечетям Донецкой Народной Республики будут проведены молебны о погибших детях нашей республики", - сообщил Брагин.
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донбасс, донецкая народная республика
13:15 27.07.2022 (обновлено: 14:03 27.07.2022)
В мечетях ДНР в пятницу пройдут молебны о погибших в республике детях
Управление мусульман ДНР объявило о молебнах о погибших детях, которые пройдут в пятницу