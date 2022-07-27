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В мечетях ДНР в пятницу пройдут молебны о погибших в республике детях - РИА Новости, 27.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220727/molebny-1805308350.html
В мечетях ДНР в пятницу пройдут молебны о погибших в республике детях
В мечетях ДНР в пятницу пройдут молебны о погибших в республике детях - РИА Новости, 27.07.2022
В мечетях ДНР в пятницу пройдут молебны о погибших в республике детях
Молебны в память о погибших детях Донбасса пройдут 29 июля во всех мечетях Донецкой Народной Республики, сообщил председатель Духовного управления мусульман ДНР РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:15
2022-07-27T14:03
донбасс
донецкая народная республика
религия
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Молебны в память о погибших детях Донбасса пройдут 29 июля во всех мечетях Донецкой Народной Республики, сообщил председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин со ссылкой на имама-мухтасиба управления Рушана Таирова.Как передает корреспондент РИА Новости, во время мероприятия, приуроченного к возвращению пятерых мусульман Донбасса из их паломничества в Мекку, собравшиеся почтили память погибших детей Донбасса минутой молчания. Мероприятие прошло в министерстве информации ДНР в День памяти детей-жертв войны в Донбассе."Имам-мухтасиб объявил, что в пятницу по всем мечетям Донецкой Народной Республики будут проведены молебны о погибших детях нашей республики", - сообщил Брагин.
https://ria.ru/20220727/pamyat-1805285793.html
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донбасс, донецкая народная республика
13:15 27.07.2022 (обновлено: 14:03 27.07.2022)
 
В мечетях ДНР в пятницу пройдут молебны о погибших в республике детях

Управление мусульман ДНР объявило о молебнах о погибших детях, которые пройдут в пятницу

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМечеть Сулеймана Великолепного и Роксоланы в Мариуполе
Мечеть Сулеймана Великолепного и Роксоланы в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мечеть Сулеймана Великолепного и Роксоланы в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Молебны в память о погибших детях Донбасса пройдут 29 июля во всех мечетях Донецкой Народной Республики, сообщил председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин со ссылкой на имама-мухтасиба управления Рушана Таирова.
Как передает корреспондент РИА Новости, во время мероприятия, приуроченного к возвращению пятерых мусульман Донбасса из их паломничества в Мекку, собравшиеся почтили память погибших детей Донбасса минутой молчания. Мероприятие прошло в министерстве информации ДНР в День памяти детей-жертв войны в Донбассе.
"Имам-мухтасиб объявил, что в пятницу по всем мечетям Донецкой Народной Республики будут проведены молебны о погибших детях нашей республики", - сообщил Брагин.
Девушка возлагает цветы к памятнику Аллея Ангелов в парке Победы Калининского района Донецка во время акции в память о детях, погибших в ходе конфликта на юго-востоке Украины - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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