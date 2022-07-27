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Миронов видит в обществе запрос на объединение левопатриотических сил - РИА Новости, 27.07.2022
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Миронов видит в обществе запрос на объединение левопатриотических сил
Миронов видит в обществе запрос на объединение левопатриотических сил - РИА Новости, 27.07.2022
Миронов видит в обществе запрос на объединение левопатриотических сил
В обществе есть сильный запрос на объединение левопатриотических сил, сообщил журналистам лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T21:34
2022-07-27T21:35
общество
россия
сергей миронов
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В обществе есть сильный запрос на объединение левопатриотических сил, сообщил журналистам лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.По его словам, на партии лежит особая ответственность за продолжение данного процесса."С этой точки зрения на нас лежит особая ответственность за то, чтобы этот процесс, начатый нашей партией, продолжился как можно скорее", - уточнил он.
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общество, россия, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"
21:34 27.07.2022 (обновлено: 21:35 27.07.2022)
 
Миронов видит в обществе запрос на объединение левопатриотических сил

Лидер эсеров Миронов видит в обществе запрос на объединение всех левопатриотических сил

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Миронов выступает на съезде партии "Справедливая Россия - За правду"
Сергей Миронов выступает на съезде партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Миронов выступает на съезде партии "Справедливая Россия - За правду". Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В обществе есть сильный запрос на объединение левопатриотических сил, сообщил журналистам лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.
"Кроме того, я вижу, что в обществе есть очень сильный запрос на объединение всех левопатриотических сил", - сказал он.
По его словам, на партии лежит особая ответственность за продолжение данного процесса.
"С этой точки зрения на нас лежит особая ответственность за то, чтобы этот процесс, начатый нашей партией, продолжился как можно скорее", - уточнил он.
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ОбществоРоссияСергей МироновПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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