https://ria.ru/20220727/mironov-1805449870.html

Миронов видит в обществе запрос на объединение левопатриотических сил

Миронов видит в обществе запрос на объединение левопатриотических сил - РИА Новости, 27.07.2022

Миронов видит в обществе запрос на объединение левопатриотических сил

В обществе есть сильный запрос на объединение левопатриотических сил, сообщил журналистам лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T21:34

2022-07-27T21:34

2022-07-27T21:35

общество

россия

сергей миронов

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. В обществе есть сильный запрос на объединение левопатриотических сил, сообщил журналистам лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.По его словам, на партии лежит особая ответственность за продолжение данного процесса."С этой точки зрения на нас лежит особая ответственность за то, чтобы этот процесс, начатый нашей партией, продолжился как можно скорее", - уточнил он.

https://ria.ru/20220713/mironov-1802202539.html

россия

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общество, россия, сергей миронов, партия "справедливая россия - за правду"