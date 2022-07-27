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Миронов заявил о неизбежном объединении КПРФ и "СР — За правду" в будущем - РИА Новости, 27.07.2022
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Миронов заявил о неизбежном объединении КПРФ и "СР — За правду" в будущем
Миронов заявил о неизбежном объединении КПРФ и "СР — За правду" в будущем - РИА Новости, 27.07.2022
Миронов заявил о неизбежном объединении КПРФ и "СР — За правду" в будущем
Объединение партий "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) и КПРФ неизбежно в исторической перспективе, соответствующее предложение КПРФ давно сделано, заявил... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T20:31
2022-07-27T20:58
политика
россия
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Объединение партий "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) и КПРФ неизбежно в исторической перспективе, соответствующее предложение КПРФ давно сделано, заявил журналистам лидер СРЗП Сергей Миронов."Объединение партий "Справедливая Россия — За правду" и КПРФ необходимо, более того - в исторической перспективе оно неизбежно… Что касается предложения об объединении, то оно уже давно было сделано", - сказал он.Миронов добавил, что препятствий к созданию в России коалиции левопатриотических сил нет."С нашей стороны никаких препятствий к созданию в России большой коалиции левопатриотических сил я не вижу", - уточнил он.По словам парламентария, срок объединения партий зависит от членов КПРФ."Из-за позиции части руководства КПРФ этот процесс до сих пор не имеет продолжения. Поэтому, когда именно произойдет объединение, зависит от членов Компартии", - отметил он.
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политика, россия
20:31 27.07.2022 (обновлено: 20:58 27.07.2022)
 
Миронов заявил о неизбежном объединении КПРФ и "СР — За правду" в будущем

Миронов: КПРФ и "СР — За правду" неизбежно объединятся в исторической перспективе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Объединение партий "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) и КПРФ неизбежно в исторической перспективе, соответствующее предложение КПРФ давно сделано, заявил журналистам лидер СРЗП Сергей Миронов.
"Объединение партий "Справедливая Россия — За правду" и КПРФ необходимо, более того - в исторической перспективе оно неизбежно… Что касается предложения об объединении, то оно уже давно было сделано", - сказал он.
Миронов добавил, что препятствий к созданию в России коалиции левопатриотических сил нет.
"С нашей стороны никаких препятствий к созданию в России большой коалиции левопатриотических сил я не вижу", - уточнил он.
По словам парламентария, срок объединения партий зависит от членов КПРФ.
"Из-за позиции части руководства КПРФ этот процесс до сих пор не имеет продолжения. Поэтому, когда именно произойдет объединение, зависит от членов Компартии", - отметил он.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 15:51
Миронов предложил объединить территории, желающие войти в состав России
 
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