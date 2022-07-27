https://ria.ru/20220727/mironov-1805439534.html

Миронов заявил о неизбежном объединении КПРФ и "СР — За правду" в будущем

Миронов заявил о неизбежном объединении КПРФ и "СР — За правду" в будущем - РИА Новости, 27.07.2022

Миронов заявил о неизбежном объединении КПРФ и "СР — За правду" в будущем

Объединение партий "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) и КПРФ неизбежно в исторической перспективе, соответствующее предложение КПРФ давно сделано, заявил... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T20:31

2022-07-27T20:31

2022-07-27T20:58

политика

россия

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Объединение партий "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) и КПРФ неизбежно в исторической перспективе, соответствующее предложение КПРФ давно сделано, заявил журналистам лидер СРЗП Сергей Миронов."Объединение партий "Справедливая Россия — За правду" и КПРФ необходимо, более того - в исторической перспективе оно неизбежно… Что касается предложения об объединении, то оно уже давно было сделано", - сказал он.Миронов добавил, что препятствий к созданию в России коалиции левопатриотических сил нет."С нашей стороны никаких препятствий к созданию в России большой коалиции левопатриотических сил я не вижу", - уточнил он.По словам парламентария, срок объединения партий зависит от членов КПРФ."Из-за позиции части руководства КПРФ этот процесс до сих пор не имеет продолжения. Поэтому, когда именно произойдет объединение, зависит от членов Компартии", - отметил он.

https://ria.ru/20220618/mironov-1796449208.html

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политика, россия