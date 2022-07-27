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Итальянский священник отслужил мессу на надувном матрасе - РИА Новости, 27.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220727/messa-1805442550.html
Итальянский священник отслужил мессу на надувном матрасе
Итальянский священник отслужил мессу на надувном матрасе - РИА Новости, 27.07.2022
Итальянский священник отслужил мессу на надувном матрасе
Священник из Милана Маттиа Бернаскони принёс извинения за службу, которую он провёл на пляже города Кротоне в южной области Калабрия, передаёт газета Corriere... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T20:55
2022-07-27T20:55
религия
в мире
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РИМ, 27 июл - РИА Новости. Священник из Милана Маттиа Бернаскони принёс извинения за службу, которую он провёл на пляже города Кротоне в южной области Калабрия, передаёт газета Corriere della Sera.Курьёзное происшествие в минувшее воскресенье быстро облетело итальянские СМИ и соцсети. Бернаскони воспользовался вместо алтаря надувным матрасом, который держал его помощник. Хотя оба они были в плавках и по почти пояс в воде, остальные атрибуты католического обряда были в порядке: у священника были приготовлены и вино, и гостии - хлебцы наподобие православных просвирок.В интервью Corriere дон Маттиа рассказал, что сопровождал группу старшеклассников в поездке, организованной местной ассоциацией по борьбе с мафией. Он добавил, что не смог найти подходящего места для проведения службы, так как соседний перелесок оказался занят. Из-за жары мессу пришлось перенести на побережье. "Любое место подходит для того, чтобы распространять слово Божье", - сказал священник. По его словам, его даже поблагодарила одна женщина, которая почувствовала близость Церкви даже на пляже.Церковные власти Кротоне, тем не менее. после инцидента призвали Бернаскони к большей ответственности и уважению в отношении литургических атрибутов и декора.Несмотря на извинения священника, историей заинтересовалась местная прокуратура. Она открыла дело по статье об "оскорблении религиозной конфессии".
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в мире
20:55 27.07.2022
 
Итальянский священник отслужил мессу на надувном матрасе

Миланский священник воспользовался надувным матрасом вместо алтаря, чтобы отслужить мессу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСлужба в церкви
Служба в церкви - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 27 июл - РИА Новости. Священник из Милана Маттиа Бернаскони принёс извинения за службу, которую он провёл на пляже города Кротоне в южной области Калабрия, передаёт газета Corriere della Sera.
Курьёзное происшествие в минувшее воскресенье быстро облетело итальянские СМИ и соцсети. Бернаскони воспользовался вместо алтаря надувным матрасом, который держал его помощник. Хотя оба они были в плавках и по почти пояс в воде, остальные атрибуты католического обряда были в порядке: у священника были приготовлены и вино, и гостии - хлебцы наподобие православных просвирок.
В интервью Corriere дон Маттиа рассказал, что сопровождал группу старшеклассников в поездке, организованной местной ассоциацией по борьбе с мафией. Он добавил, что не смог найти подходящего места для проведения службы, так как соседний перелесок оказался занят. Из-за жары мессу пришлось перенести на побережье. "Любое место подходит для того, чтобы распространять слово Божье", - сказал священник. По его словам, его даже поблагодарила одна женщина, которая почувствовала близость Церкви даже на пляже.
Церковные власти Кротоне, тем не менее. после инцидента призвали Бернаскони к большей ответственности и уважению в отношении литургических атрибутов и декора.
Несмотря на извинения священника, историей заинтересовалась местная прокуратура. Она открыла дело по статье об "оскорблении религиозной конфессии".
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