https://ria.ru/20220727/messa-1805442550.html

Итальянский священник отслужил мессу на надувном матрасе

Итальянский священник отслужил мессу на надувном матрасе - РИА Новости, 27.07.2022

Итальянский священник отслужил мессу на надувном матрасе

Священник из Милана Маттиа Бернаскони принёс извинения за службу, которую он провёл на пляже города Кротоне в южной области Калабрия, передаёт газета Corriere... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T20:55

2022-07-27T20:55

2022-07-27T20:55

религия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730511805_0:329:3056:2048_1920x0_80_0_0_332cb7bb74e49818a1e5ef2dd750d906.jpg

РИМ, 27 июл - РИА Новости. Священник из Милана Маттиа Бернаскони принёс извинения за службу, которую он провёл на пляже города Кротоне в южной области Калабрия, передаёт газета Corriere della Sera.Курьёзное происшествие в минувшее воскресенье быстро облетело итальянские СМИ и соцсети. Бернаскони воспользовался вместо алтаря надувным матрасом, который держал его помощник. Хотя оба они были в плавках и по почти пояс в воде, остальные атрибуты католического обряда были в порядке: у священника были приготовлены и вино, и гостии - хлебцы наподобие православных просвирок.В интервью Corriere дон Маттиа рассказал, что сопровождал группу старшеклассников в поездке, организованной местной ассоциацией по борьбе с мафией. Он добавил, что не смог найти подходящего места для проведения службы, так как соседний перелесок оказался занят. Из-за жары мессу пришлось перенести на побережье. "Любое место подходит для того, чтобы распространять слово Божье", - сказал священник. По его словам, его даже поблагодарила одна женщина, которая почувствовала близость Церкви даже на пляже.Церковные власти Кротоне, тем не менее. после инцидента призвали Бернаскони к большей ответственности и уважению в отношении литургических атрибутов и декора.Несмотря на извинения священника, историей заинтересовалась местная прокуратура. Она открыла дело по статье об "оскорблении религиозной конфессии".

https://ria.ru/20220722/protokol-1804215035.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире