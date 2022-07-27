https://ria.ru/20220727/mercedes-benz-1805261118.html

В Mercedes-Benz рассказали о потерях из-за приостановки поставок в Россию

В Mercedes-Benz рассказали о потерях из-за приостановки поставок в Россию - РИА Новости, 27.07.2022

В Mercedes-Benz рассказали о потерях из-за приостановки поставок в Россию

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz получил дополнительные издержки в размере 1,4 миллиарда евро из-за приостановки производства и поставок в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:00

2022-07-27T11:00

2022-07-27T11:13

в мире

германия

mercedes-benz

санкции в отношении россии

авто

россия

московская область (подмосковье)

daimler ag

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz получил дополнительные издержки в размере 1,4 миллиарда евро из-за приостановки производства и поставок в России, говорится в отчетности компании за прошлое полугодие.Mercedes-Benz в начале марта объявил о приостановке производства автомобилей на своем заводе в Подмосковье и о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок.По итогам первого полугодия чистая прибыль компании сократилась на 16%, до 6,6 миллиарда евро, а по итогам второго квартала - на 13,6%, до 3,107 миллиарда. При этом издержки в связи с корректировкой деятельности в России компания в своей отчётности оценила в 1,4 миллиарда евро.Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году, в 1926 году стал акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.

https://ria.ru/20220722/polsha-1804166643.html

https://ria.ru/20220718/kipr-1803231380.html

германия

россия

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, mercedes-benz, санкции в отношении россии, авто, россия, московская область (подмосковье), daimler ag, mercedes