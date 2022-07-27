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Почти 3,5 тысячи медицинских справок в Подмосковье оформлено онлайн - РИА Новости, 27.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220727/medspravki-1805315865.html
Почти 3,5 тысячи медицинских справок в Подмосковье оформлено онлайн
Почти 3,5 тысячи медицинских справок в Подмосковье оформлено онлайн - РИА Новости, 27.07.2022
Почти 3,5 тысячи медицинских справок в Подмосковье оформлено онлайн
Почти 3,5 тысячи медицинских справок в Московской области было оформлено онлайн, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:34
2022-07-27T13:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Почти 3,5 тысячи медицинских справок в Московской области было оформлено онлайн, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.В рамках проекта "Онлайн-поликлиника" жители Московской области могут получить 4 вида медицинских справок онлайн: справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, а также справку для детского лагеря - 079/у."Оформление справок онлайн – это удобно, потому что необходимый документ можно получить, не выходя из дома. Через несколько дней справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг. В Подмосковье оформлено онлайн почти 3,5 тысячи справок", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье - общество
13:34 27.07.2022
 

Почти 3,5 тысячи медицинских справок в Подмосковье оформлено онлайн

© Depositphotos / IgorVetushkoМедсправки онлайн
Медсправки онлайн - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Depositphotos / IgorVetushko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Почти 3,5 тысячи медицинских справок в Московской области было оформлено онлайн, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.
В рамках проекта "Онлайн-поликлиника" жители Московской области могут получить 4 вида медицинских справок онлайн: справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у, а также справку для детского лагеря - 079/у.
"Оформление справок онлайн – это удобно, потому что необходимый документ можно получить, не выходя из дома. Через несколько дней справка появится в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг. В Подмосковье оформлено онлайн почти 3,5 тысячи справок", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Медицинский работник и пациент - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 15:45Новости Подмосковья
В Подмосковье пациентам с редкими заболеваниями могут продлить лечение
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЗдоровье - Общество
 
 
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