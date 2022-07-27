https://ria.ru/20220727/medikamenty-1805431074.html

Росстат зафиксировал снижение цен на большинство медикаментов

Росстат зафиксировал снижение цен на большинство медикаментов - РИА Новости, 27.07.2022

Росстат зафиксировал снижение цен на большинство медикаментов

Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 16 по 22 июля снизились по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков, аллохола и корвалола,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:38

2022-07-27T19:38

2022-07-27T19:42

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

общество

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 16 по 22 июля снизились по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков, аллохола и корвалола, свидетельствуют данные статистического ведомства.По данным Росстата, за этот период подешевели поливитамины – на 0,3%, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), нимесулид, ренгалин - на 0,1%.Комбинированные анальгетики и аллохол подорожали на 0,3%, корвалол - на 0,2%.С начала месяца метамизол натрия вырос в цене на 0,94%, корвалол - на 0,7%, аллохол - на 0,37%,Комбинированные анальгетики с начала месяца подешевели на 0,58%, нимесулид - на 0,05%, левомеколь - на 1,16%, валидол - на 0,33%, ренгалин - на 0,87%, эргоферон - на 0,48%, поливитамины - на 1,07%.

https://ria.ru/20220726/lekarstva-1805028629.html

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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, общество