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Росстат зафиксировал снижение цен на большинство медикаментов - РИА Новости, 27.07.2022
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Росстат зафиксировал снижение цен на большинство медикаментов
Росстат зафиксировал снижение цен на большинство медикаментов - РИА Новости, 27.07.2022
Росстат зафиксировал снижение цен на большинство медикаментов
Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 16 по 22 июля снизились по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков, аллохола и корвалола,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:38
2022-07-27T19:42
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
общество
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 16 по 22 июля снизились по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков, аллохола и корвалола, свидетельствуют данные статистического ведомства.По данным Росстата, за этот период подешевели поливитамины – на 0,3%, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), нимесулид, ренгалин - на 0,1%.Комбинированные анальгетики и аллохол подорожали на 0,3%, корвалол - на 0,2%.С начала месяца метамизол натрия вырос в цене на 0,94%, корвалол - на 0,7%, аллохол - на 0,37%,Комбинированные анальгетики с начала месяца подешевели на 0,58%, нимесулид - на 0,05%, левомеколь - на 1,16%, валидол - на 0,33%, ренгалин - на 0,87%, эргоферон - на 0,48%, поливитамины - на 1,07%.
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, общество
19:38 27.07.2022 (обновлено: 19:42 27.07.2022)
 
Росстат зафиксировал снижение цен на большинство медикаментов

Росстат зафиксировал снижение цен на большинство медикаментов за неделю с 16 по 22 июля

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Цены на наблюдаемые Росстатом медикаменты с 16 по 22 июля снизились по всем препаратам, кроме комбинированных анальгетиков, аллохола и корвалола, свидетельствуют данные статистического ведомства.
По данным Росстата, за этот период подешевели поливитамины – на 0,3%, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), нимесулид, ренгалин - на 0,1%.
Комбинированные анальгетики и аллохол подорожали на 0,3%, корвалол - на 0,2%.
С начала месяца метамизол натрия вырос в цене на 0,94%, корвалол - на 0,7%, аллохол - на 0,37%,
Комбинированные анальгетики с начала месяца подешевели на 0,58%, нимесулид - на 0,05%, левомеколь - на 1,16%, валидол - на 0,33%, ренгалин - на 0,87%, эргоферон - на 0,48%, поливитамины - на 1,07%.
Фармацевт - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 13:27
Комиссия правительства поддержала онлайн-продажу рецептурных лекарств
 
ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)РоссияОбщество
 
 
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