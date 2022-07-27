https://ria.ru/20220727/mcdonalds-1805354277.html

Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер

Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер - РИА Новости, 27.07.2022

Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер

Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер на фоне растущей инфляции в стране, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T15:36

2022-07-27T15:36

2022-07-27T15:36

в мире

великобритания

mcdonald's corporation

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер на фоне растущей инфляции в стране, сообщает телеканал Sky News."Компания впервые за более чем 14 лет повышает цену на свой фирменный чизбургер до 1,19 фунта (около 1,43 доллара)", - говорится в сообщении.Отмечается, что предыдущая цена на чизбургер составляла 99 пенсов (около 1,19 доллара). Повышение цен на 10 и 20 пенсов также коснется и других позиций в меню ресторанов быстрого питания.Ранее Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее.

https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803905683.html

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великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, mcdonald's corporation