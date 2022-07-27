Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер
Sky News: британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер из-за инфляции
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's . Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер на фоне растущей инфляции в стране, сообщает телеканал Sky News.
"Компания впервые за более чем 14 лет повышает цену на свой фирменный чизбургер до 1,19 фунта (около 1,43 доллара)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предыдущая цена на чизбургер составляла 99 пенсов (около 1,19 доллара). Повышение цен на 10 и 20 пенсов также коснется и других позиций в меню ресторанов быстрого питания.
"Как и вы, наша компания… и наши поставщики ощущают на себе последствия растущей инфляции… С момента нашего открытия в Великобритании в 1974 году мы стремимся предлагать великолепные блюда по доступным ценам, и это обязательство не изменится. Но сегодняшнее давление означает, что, как и многие другие, мы вынуждены принять нелегкое решение в отношении наших цен", - прокомментировал ситуацию генеральный директор McDonald's в Соединенном Королевстве и Ирландии Алистер Макроу в эфире Sky News.
Ранее Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее.
20 июля, 17:02Инфляция в Канаде за июнь достигла рекорда с 1983 года