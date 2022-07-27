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Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер - РИА Новости, 27.07.2022
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Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер
Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер - РИА Новости, 27.07.2022
Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер
Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер на фоне растущей инфляции в стране, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:36
2022-07-27T15:36
в мире
великобритания
mcdonald's corporation
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер на фоне растущей инфляции в стране, сообщает телеканал Sky News."Компания впервые за более чем 14 лет повышает цену на свой фирменный чизбургер до 1,19 фунта (около 1,43 доллара)", - говорится в сообщении.Отмечается, что предыдущая цена на чизбургер составляла 99 пенсов (около 1,19 доллара). Повышение цен на 10 и 20 пенсов также коснется и других позиций в меню ресторанов быстрого питания.Ранее Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее.
https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803905683.html
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в мире, великобритания, mcdonald's corporation
15:36 27.07.2022
 
Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер

Sky News: британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер из-за инфляции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Британский McDonald's впервые за 14 лет повысил цену на чизбургер на фоне растущей инфляции в стране, сообщает телеканал Sky News.
"Компания впервые за более чем 14 лет повышает цену на свой фирменный чизбургер до 1,19 фунта (около 1,43 доллара)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что предыдущая цена на чизбургер составляла 99 пенсов (около 1,19 доллара). Повышение цен на 10 и 20 пенсов также коснется и других позиций в меню ресторанов быстрого питания.
"Как и вы, наша компания… и наши поставщики ощущают на себе последствия растущей инфляции… С момента нашего открытия в Великобритании в 1974 году мы стремимся предлагать великолепные блюда по доступным ценам, и это обязательство не изменится. Но сегодняшнее давление означает, что, как и многие другие, мы вынуждены принять нелегкое решение в отношении наших цен", - прокомментировал ситуацию генеральный директор McDonald's в Соединенном Королевстве и Ирландии Алистер Макроу в эфире Sky News.
Ранее Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics) заявило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее.
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