https://ria.ru/20220727/marusin-1805378888.html

Умер солист Мариинки Юрий Марусин

Умер солист Мариинки Юрий Марусин - РИА Новости, 27.07.2022

Умер солист Мариинки Юрий Марусин

Солист Мариинского театра Юрий Марусин, скончался на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба театра. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:49

2022-07-27T16:49

2022-07-27T16:50

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Солист Мариинского театра Юрий Марусин, скончался на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба театра."Его звонкий, сильный, гибкий, узнаваемый с первой ноты тенор звучал со сцены четыре десятилетия", — говорится в сообщении.Как отмечают в Мариинке, уникальные вокальные данные позволяли Марусину с одинаковым успехом исполнять и лирические, и драматические партии. При этом сам артист предпочитал трагические противоречивые образы. Одной из самых выдающихся его работ стала партия Германа в "Пиковой даме" Петра Чайковского.Всего Марусин исполнил в Мариинке 69 оперных партий. Многие годы он преподавал вокал в Санкт-Петербургской консерватории."Народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, кавалер ордена Почета, Юрий Марусин продолжал петь до конца своей жизни, восхищая слушателей неувядающей свежестью голоса и отточенным мастерством. Мариинский театр, петербургская публика, все любители музыки сохранят о выдающемся артисте долгую и благодарную память", — рассказали в театре.О дате и месте похорон артиста пока не сообщается.

https://ria.ru/20220726/gerikh-1805188590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мариинский театр, россия, ссср, петр чайковский, знаменитости