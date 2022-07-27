https://ria.ru/20220727/marusin-1805378888.html
Умер солист Мариинки Юрий Марусин
Умер солист Мариинки Юрий Марусин - РИА Новости, 27.07.2022
Умер солист Мариинки Юрий Марусин
Солист Мариинского театра Юрий Марусин, скончался на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба театра. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:49
2022-07-27T16:49
2022-07-27T16:50
культура
новости культуры
мариинский театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Солист Мариинского театра Юрий Марусин, скончался на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба театра."Его звонкий, сильный, гибкий, узнаваемый с первой ноты тенор звучал со сцены четыре десятилетия", — говорится в сообщении.Как отмечают в Мариинке, уникальные вокальные данные позволяли Марусину с одинаковым успехом исполнять и лирические, и драматические партии. При этом сам артист предпочитал трагические противоречивые образы. Одной из самых выдающихся его работ стала партия Германа в "Пиковой даме" Петра Чайковского.Всего Марусин исполнил в Мариинке 69 оперных партий. Многие годы он преподавал вокал в Санкт-Петербургской консерватории."Народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, кавалер ордена Почета, Юрий Марусин продолжал петь до конца своей жизни, восхищая слушателей неувядающей свежестью голоса и отточенным мастерством. Мариинский театр, петербургская публика, все любители музыки сохранят о выдающемся артисте долгую и благодарную память", — рассказали в театре.О дате и месте похорон артиста пока не сообщается.
https://ria.ru/20220726/gerikh-1805188590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, мариинский театр, россия, ссср, петр чайковский, знаменитости
16:49 27.07.2022 (обновлено: 16:50 27.07.2022)
Умер солист Мариинки Юрий Марусин
Солист Мариинского театра Юрий Марусин умер на 77-м году жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Солист Мариинского театра Юрий Марусин, скончался на 77-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.
"Его звонкий, сильный, гибкий, узнаваемый с первой ноты тенор звучал со сцены четыре десятилетия", — говорится в сообщении.
Как отмечают в Мариинке, уникальные вокальные данные позволяли Марусину с одинаковым успехом исполнять и лирические, и драматические партии. При этом сам артист предпочитал трагические противоречивые образы. Одной из самых выдающихся его работ стала партия Германа в "Пиковой даме" Петра Чайковского.
Всего Марусин исполнил в Мариинке 69 оперных партий.
Многие годы он преподавал вокал в Санкт-Петербургской консерватории.
"Народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, кавалер ордена Почета, Юрий Марусин продолжал петь до конца своей жизни, восхищая слушателей неувядающей свежестью голоса и отточенным мастерством. Мариинский театр, петербургская публика, все любители музыки сохранят о выдающемся артисте долгую и благодарную память", — рассказали в театре.
О дате и месте похорон артиста пока не сообщается.