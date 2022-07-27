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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/lnr-1805246702.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных - РИА Новости, 27.07.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава, также уничтожены три танка и четыре бронетранспортера. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:10
2022-07-27T10:18
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава, также уничтожены три танка и четыре бронетранспортера."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НМ ЛНР.Во вторник в республике сообщали, что украинские войска за сутки потеряли до 67 человек личного состава, пять бронетранспортеров, уничтожена одна долговременная огневая точка.
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:10 27.07.2022 (обновлено: 10:18 27.07.2022)
 
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 50 украинских военных

Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 50 человек и семь единиц техники

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что за сутки украинские войска потеряли до 50 человек личного состава, также уничтожены три танка и четыре бронетранспортера.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НМ ЛНР.
Во вторник в республике сообщали, что украинские войска за сутки потеряли до 67 человек личного состава, пять бронетранспортеров, уничтожена одна долговременная огневая точка.
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