https://ria.ru/20220727/lavrov-1805306573.html

Лавров обсудил с властями Эфиопии развитие торговли

Лавров обсудил с властями Эфиопии развитие торговли - РИА Новости, 27.07.2022

Лавров обсудил с властями Эфиопии развитие торговли

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита в Эфиопию обсудил с руководством страны развитие логистических и финансовых цепочек в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:10

2022-07-27T13:10

2022-07-27T13:10

эфиопия

аддис-абеба

в мире

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АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита в Эфиопию обсудил с руководством страны развитие логистических и финансовых цепочек в двусторонней торговле.В Аддис-Абебе Лавров провел переговоры с президентом Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, премьером Абием Ахмедом и главой МИД Демеке Меконненом."Связи между нашими странами имеют давнюю и очень добрую историю дружбы, взаимных симпатий, солидарности, совместного созидания. Основное внимание мы уделили рассмотрению направлений дальнейшего нашего сотрудничества, с особым акцентом на торгово-экономическую и инвестиционную сферу, где наблюдается хорошая динамика", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Эфиопию."Поработаем над дальнейшей диверсификацией товарооборота и над развитием современных цепочек - логистических, финансовых, которые обеспечат бесперебойную работу наших экономических операторов", - добавил он.По словам российского министра, на переговорах обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в энергетике, транспортной инфраструктуре, телекоммуникациях, сельскохозяйственном производстве, добыче полезных ископаемых.

https://ria.ru/20220727/efiopiya-1805281618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эфиопия, аддис-абеба, в мире