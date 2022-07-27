Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с властями Эфиопии развитие торговли - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220727/lavrov-1805306573.html
Лавров обсудил с властями Эфиопии развитие торговли
Лавров обсудил с властями Эфиопии развитие торговли - РИА Новости, 27.07.2022
Лавров обсудил с властями Эфиопии развитие торговли
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита в Эфиопию обсудил с руководством страны развитие логистических и финансовых цепочек в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:10
2022-07-27T13:10
эфиопия
аддис-абеба
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805286813_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_80929ab7d07dfc103602731786b3f3df.jpg
АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита в Эфиопию обсудил с руководством страны развитие логистических и финансовых цепочек в двусторонней торговле.В Аддис-Абебе Лавров провел переговоры с президентом Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, премьером Абием Ахмедом и главой МИД Демеке Меконненом."Связи между нашими странами имеют давнюю и очень добрую историю дружбы, взаимных симпатий, солидарности, совместного созидания. Основное внимание мы уделили рассмотрению направлений дальнейшего нашего сотрудничества, с особым акцентом на торгово-экономическую и инвестиционную сферу, где наблюдается хорошая динамика", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Эфиопию."Поработаем над дальнейшей диверсификацией товарооборота и над развитием современных цепочек - логистических, финансовых, которые обеспечат бесперебойную работу наших экономических операторов", - добавил он.По словам российского министра, на переговорах обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в энергетике, транспортной инфраструктуре, телекоммуникациях, сельскохозяйственном производстве, добыче полезных ископаемых.
https://ria.ru/20220727/efiopiya-1805281618.html
https://ria.ru/20220726/afrika-1805053998.html
эфиопия
аддис-абеба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805286813_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_8edeaef240ed4ae2fa97fd6a21867e28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эфиопия, аддис-абеба, в мире
13:10 27.07.2022
 
Лавров обсудил с властями Эфиопии развитие торговли

Глава МИД Лавров обсудил с властями Эфиопии развитие логистических и финансовых цепочек

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече в Аддис-Абабе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече в Аддис-Абабе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече в Аддис-Абабе
Читать ria.ru в
АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита в Эфиопию обсудил с руководством страны развитие логистических и финансовых цепочек в двусторонней торговле.
В Аддис-Абебе Лавров провел переговоры с президентом Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, премьером Абием Ахмедом и главой МИД Демеке Меконненом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
12:06
Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы по ВТС, заявил Лавров
"Связи между нашими странами имеют давнюю и очень добрую историю дружбы, взаимных симпатий, солидарности, совместного созидания. Основное внимание мы уделили рассмотрению направлений дальнейшего нашего сотрудничества, с особым акцентом на торгово-экономическую и инвестиционную сферу, где наблюдается хорошая динамика", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Эфиопию.
"Поработаем над дальнейшей диверсификацией товарооборота и над развитием современных цепочек - логистических, финансовых, которые обеспечат бесперебойную работу наших экономических операторов", - добавил он.
По словам российского министра, на переговорах обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в энергетике, транспортной инфраструктуре, телекоммуникациях, сельскохозяйственном производстве, добыче полезных ископаемых.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на выходе к прессе в резиденции президента Уганды - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 14:02
Роль Африки во внешней политике России будет расти, заявил Лавров
 
ЭфиопияАддис-АбебаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала