https://ria.ru/20220727/lavrov-1805306573.html
Лавров обсудил с властями Эфиопии развитие торговли
Лавров обсудил с властями Эфиопии развитие торговли - РИА Новости, 27.07.2022
Лавров обсудил с властями Эфиопии развитие торговли
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита в Эфиопию обсудил с руководством страны развитие логистических и финансовых цепочек в... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:10
2022-07-27T13:10
2022-07-27T13:10
эфиопия
аддис-абеба
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АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита в Эфиопию обсудил с руководством страны развитие логистических и финансовых цепочек в двусторонней торговле.В Аддис-Абебе Лавров провел переговоры с президентом Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, премьером Абием Ахмедом и главой МИД Демеке Меконненом."Связи между нашими странами имеют давнюю и очень добрую историю дружбы, взаимных симпатий, солидарности, совместного созидания. Основное внимание мы уделили рассмотрению направлений дальнейшего нашего сотрудничества, с особым акцентом на торгово-экономическую и инвестиционную сферу, где наблюдается хорошая динамика", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Эфиопию."Поработаем над дальнейшей диверсификацией товарооборота и над развитием современных цепочек - логистических, финансовых, которые обеспечат бесперебойную работу наших экономических операторов", - добавил он.По словам российского министра, на переговорах обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в энергетике, транспортной инфраструктуре, телекоммуникациях, сельскохозяйственном производстве, добыче полезных ископаемых.
https://ria.ru/20220727/efiopiya-1805281618.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эфиопия, аддис-абеба, в мире
Лавров обсудил с властями Эфиопии развитие торговли
Глава МИД Лавров обсудил с властями Эфиопии развитие логистических и финансовых цепочек
АДДИС-АБЕБА, 27 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита в Эфиопию обсудил с руководством страны развитие логистических и финансовых цепочек в двусторонней торговле.
В Аддис-Абебе
Лавров провел переговоры с президентом Эфиопии
Сахле-Ворк Зевде, премьером Абием Ахмедом и главой МИД Демеке Меконненом.
"Связи между нашими странами имеют давнюю и очень добрую историю дружбы, взаимных симпатий, солидарности, совместного созидания. Основное внимание мы уделили рассмотрению направлений дальнейшего нашего сотрудничества, с особым акцентом на торгово-экономическую и инвестиционную сферу, где наблюдается хорошая динамика", - сказал Лавров журналистам по итогам визита в Эфиопию.
"Поработаем над дальнейшей диверсификацией товарооборота и над развитием современных цепочек - логистических, финансовых, которые обеспечат бесперебойную работу наших экономических операторов", - добавил он.
По словам российского министра, на переговорах обсуждались перспективы сотрудничества двух стран в энергетике, транспортной инфраструктуре, телекоммуникациях, сельскохозяйственном производстве, добыче полезных ископаемых.