https://ria.ru/20220727/lavlok-1805436042.html

Умер создатель гипотезы Геи Джеймс Лавлок

Умер создатель гипотезы Геи Джеймс Лавлок - РИА Новости, 27.07.2022

Умер создатель гипотезы Геи Джеймс Лавлок

Британский ученый, создатель гипотезы Геи о Земле как живом организме Джеймс Лавлок скончался накануне, в свой 103-й день рождения, сообщила британская газета... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T20:04

2022-07-27T20:04

2022-07-27T20:55

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Британский ученый, создатель гипотезы Геи о Земле как живом организме Джеймс Лавлок скончался накануне, в свой 103-й день рождения, сообщила британская газета Guardian."Наш любимый Джеймс Лавлок умер вчера у себя дома в окружении своей семьи в свой 103-й день рождения", — приводит газета заявление родных ученого.Отмечается, что причиной смерти стали осложнения после неудачного падения, которое произошло шесть месяцев назад. До этого состояние здоровья Лавлока было хорошим.Джеймс Лавлок — один из самых уважаемых британских независимых ученых. Он приобрел известность как создатель гипотезы Геи, согласно которой планета Земля функционирует как живой организм, а также как активный сторонник использования атомной энергии.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

земля, наука, великобритания, в мире