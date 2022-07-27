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Умер создатель гипотезы Геи Джеймс Лавлок - РИА Новости, 27.07.2022
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Умер создатель гипотезы Геи Джеймс Лавлок
Умер создатель гипотезы Геи Джеймс Лавлок - РИА Новости, 27.07.2022
Умер создатель гипотезы Геи Джеймс Лавлок
Британский ученый, создатель гипотезы Геи о Земле как живом организме Джеймс Лавлок скончался накануне, в свой 103-й день рождения, сообщила британская газета... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T20:04
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Британский ученый, создатель гипотезы Геи о Земле как живом организме Джеймс Лавлок скончался накануне, в свой 103-й день рождения, сообщила британская газета Guardian."Наш любимый Джеймс Лавлок умер вчера у себя дома в окружении своей семьи в свой 103-й день рождения", — приводит газета заявление родных ученого.Отмечается, что причиной смерти стали осложнения после неудачного падения, которое произошло шесть месяцев назад. До этого состояние здоровья Лавлока было хорошим.Джеймс Лавлок — один из самых уважаемых британских независимых ученых. Он приобрел известность как создатель гипотезы Геи, согласно которой планета Земля функционирует как живой организм, а также как активный сторонник использования атомной энергии.
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земля, наука, великобритания, в мире
20:04 27.07.2022 (обновлено: 20:55 27.07.2022)
 
Умер создатель гипотезы Геи Джеймс Лавлок

Британский ученый, создатель гипотезы Геи Джеймс Лавлок умер в свой 103-й день рождения

© AFP 2022 / Jacques DemarthonБританский ученый Джеймс Лавлок
Британский ученый Джеймс Лавлок - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / Jacques Demarthon
Британский ученый Джеймс Лавлок. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Британский ученый, создатель гипотезы Геи о Земле как живом организме Джеймс Лавлок скончался накануне, в свой 103-й день рождения, сообщила британская газета Guardian.
"Наш любимый Джеймс Лавлок умер вчера у себя дома в окружении своей семьи в свой 103-й день рождения", — приводит газета заявление родных ученого.
Отмечается, что причиной смерти стали осложнения после неудачного падения, которое произошло шесть месяцев назад. До этого состояние здоровья Лавлока было хорошим.
Джеймс Лавлок — один из самых уважаемых британских независимых ученых. Он приобрел известность как создатель гипотезы Геи, согласно которой планета Земля функционирует как живой организм, а также как активный сторонник использования атомной энергии.
 
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