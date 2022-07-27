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В Крыму мэров и министров будут назначать с испытательным сроком - РИА Новости, 27.07.2022
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В Крыму мэров и министров будут назначать с испытательным сроком
В Крыму мэров и министров будут назначать с испытательным сроком - РИА Новости, 27.07.2022
В Крыму мэров и министров будут назначать с испытательным сроком
Глав администраций и министров в Крыму будут назначать с трехмесячным испытательным сроком: если человек не справился, его уволят, сообщил глава республики... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:36
2022-07-27T14:17
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Глав администраций и министров в Крыму будут назначать с трехмесячным испытательным сроком: если человек не справился, его уволят, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."С целью повышения эффективности работы должностных лиц, в первую очередь это касается глав администраций и руководителей исполнительных органов власти, министров в первую очередь, мной принято решение назначать должностных лиц с испытательным сроком на три месяца", - сказал Аксенов.По его словам, по истечении трех месяцев будут подведены итоги работы."Если человек, который пришел работать на должность, полностью составил план работы, имеет понимание, как будет развиваться муниципалитет либо министерство, в конкретных цифрах, фактах, предложениях, он будет назначен на постоянно, если нет - будет принято решение об увольнении", - отметил Аксенов.Он добавил, что трех месяцев более чем достаточно для управленца, чтобы показать свою эффективность.
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политика, республика крым, сергей аксенов (политик)
13:36 27.07.2022 (обновлено: 14:17 27.07.2022)
 
В Крыму мэров и министров будут назначать с испытательным сроком

Глава Крыма Аксенов: чиновники в регионе будут проходить три месяца испытательного срока

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Глав администраций и министров в Крыму будут назначать с трехмесячным испытательным сроком: если человек не справился, его уволят, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"С целью повышения эффективности работы должностных лиц, в первую очередь это касается глав администраций и руководителей исполнительных органов власти, министров в первую очередь, мной принято решение назначать должностных лиц с испытательным сроком на три месяца", - сказал Аксенов.
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По его словам, по истечении трех месяцев будут подведены итоги работы.
"Если человек, который пришел работать на должность, полностью составил план работы, имеет понимание, как будет развиваться муниципалитет либо министерство, в конкретных цифрах, фактах, предложениях, он будет назначен на постоянно, если нет - будет принято решение об увольнении", - отметил Аксенов.
Он добавил, что трех месяцев более чем достаточно для управленца, чтобы показать свою эффективность.
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