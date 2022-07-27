https://ria.ru/20220727/krym-1805316475.html
В Крыму мэров и министров будут назначать с испытательным сроком
В Крыму мэров и министров будут назначать с испытательным сроком - РИА Новости, 27.07.2022
В Крыму мэров и министров будут назначать с испытательным сроком
Глав администраций и министров в Крыму будут назначать с трехмесячным испытательным сроком: если человек не справился, его уволят, сообщил глава республики... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:36
2022-07-27T13:36
2022-07-27T14:17
политика
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Глав администраций и министров в Крыму будут назначать с трехмесячным испытательным сроком: если человек не справился, его уволят, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."С целью повышения эффективности работы должностных лиц, в первую очередь это касается глав администраций и руководителей исполнительных органов власти, министров в первую очередь, мной принято решение назначать должностных лиц с испытательным сроком на три месяца", - сказал Аксенов.По его словам, по истечении трех месяцев будут подведены итоги работы."Если человек, который пришел работать на должность, полностью составил план работы, имеет понимание, как будет развиваться муниципалитет либо министерство, в конкретных цифрах, фактах, предложениях, он будет назначен на постоянно, если нет - будет принято решение об увольнении", - отметил Аксенов.Он добавил, что трех месяцев более чем достаточно для управленца, чтобы показать свою эффективность.
https://ria.ru/20220726/dorogi-1805119555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, республика крым, сергей аксенов (политик)
13:36 27.07.2022 (обновлено: 14:17 27.07.2022)
В Крыму мэров и министров будут назначать с испытательным сроком
Глава Крыма Аксенов: чиновники в регионе будут проходить три месяца испытательного срока
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости.
Глав администраций и министров в Крыму будут назначать с трехмесячным испытательным сроком: если человек не справился, его уволят, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале
.
"С целью повышения эффективности работы должностных лиц, в первую очередь это касается глав администраций и руководителей исполнительных органов власти, министров в первую очередь, мной принято решение назначать должностных лиц с испытательным сроком на три месяца", - сказал Аксенов.
По его словам, по истечении трех месяцев будут подведены итоги работы.
"Если человек, который пришел работать на должность, полностью составил план работы, имеет понимание, как будет развиваться муниципалитет либо министерство, в конкретных цифрах, фактах, предложениях, он будет назначен на постоянно, если нет - будет принято решение об увольнении", - отметил Аксенов.
Он добавил, что трех месяцев более чем достаточно для управленца, чтобы показать свою эффективность.