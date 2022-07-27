https://ria.ru/20220727/krym-1805316475.html

В Крыму мэров и министров будут назначать с испытательным сроком

В Крыму мэров и министров будут назначать с испытательным сроком - РИА Новости, 27.07.2022

В Крыму мэров и министров будут назначать с испытательным сроком

Глав администраций и министров в Крыму будут назначать с трехмесячным испытательным сроком: если человек не справился, его уволят, сообщил глава республики... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:36

2022-07-27T13:36

2022-07-27T14:17

политика

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Глав администраций и министров в Крыму будут назначать с трехмесячным испытательным сроком: если человек не справился, его уволят, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."С целью повышения эффективности работы должностных лиц, в первую очередь это касается глав администраций и руководителей исполнительных органов власти, министров в первую очередь, мной принято решение назначать должностных лиц с испытательным сроком на три месяца", - сказал Аксенов.По его словам, по истечении трех месяцев будут подведены итоги работы."Если человек, который пришел работать на должность, полностью составил план работы, имеет понимание, как будет развиваться муниципалитет либо министерство, в конкретных цифрах, фактах, предложениях, он будет назначен на постоянно, если нет - будет принято решение об увольнении", - отметил Аксенов.Он добавил, что трех месяцев более чем достаточно для управленца, чтобы показать свою эффективность.

https://ria.ru/20220726/dorogi-1805119555.html

https://ria.ru/20220706/partiya-1800674979.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, республика крым, сергей аксенов (политик)