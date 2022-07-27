https://ria.ru/20220727/koronavirus-1805331892.html
В России выявили всего семь случаев заражения штаммом "кентавр"
В России выявили всего семь случаев заражения штаммом "кентавр" - РИА Новости, 27.07.2022
В России выявили всего семь случаев заражения штаммом "кентавр"
Случаев коронавируса, вызванных вариантом "кентавр", в России пока всего семь, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:23
2022-07-27T14:23
2022-07-27T14:23
распространение коронавируса
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москва
наталья пшеничная
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коронавирус в россии
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Случаев коронавируса, вызванных вариантом "кентавр", в России пока всего семь, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Доля BA.2.75 ("кентавр") пока незначительна – всего семь случаев на всю страну", - сказала Пшеничная журналистам.На прошлой неделе сообщалось, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко.
https://ria.ru/20220724/kentavr-1804581449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, наталья пшеничная, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В России выявили всего семь случаев заражения штаммом "кентавр"
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: в России всего семь случаев заражения кентавр-штаммом