https://ria.ru/20220727/koronavirus-1805331892.html

В России выявили всего семь случаев заражения штаммом "кентавр"

В России выявили всего семь случаев заражения штаммом "кентавр" - РИА Новости, 27.07.2022

В России выявили всего семь случаев заражения штаммом "кентавр"

Случаев коронавируса, вызванных вариантом "кентавр", в России пока всего семь, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:23

2022-07-27T14:23

2022-07-27T14:23

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

наталья пшеничная

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Случаев коронавируса, вызванных вариантом "кентавр", в России пока всего семь, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Доля BA.2.75 ("кентавр") пока незначительна – всего семь случаев на всю страну", - сказала Пшеничная журналистам.На прошлой неделе сообщалось, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко.

https://ria.ru/20220724/kentavr-1804581449.html

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, москва, наталья пшеничная, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)