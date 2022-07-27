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В России выявили всего семь случаев заражения штаммом "кентавр" - РИА Новости, 27.07.2022
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В России выявили всего семь случаев заражения штаммом "кентавр"
В России выявили всего семь случаев заражения штаммом "кентавр" - РИА Новости, 27.07.2022
В России выявили всего семь случаев заражения штаммом "кентавр"
Случаев коронавируса, вызванных вариантом "кентавр", в России пока всего семь, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:23
2022-07-27T14:23
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
наталья пшеничная
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Случаев коронавируса, вызванных вариантом "кентавр", в России пока всего семь, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Доля BA.2.75 ("кентавр") пока незначительна – всего семь случаев на всю страну", - сказала Пшеничная журналистам.На прошлой неделе сообщалось, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко.
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здоровье - общество, москва, наталья пшеничная, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
14:23 27.07.2022
 
В России выявили всего семь случаев заражения штаммом "кентавр"

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: в России всего семь случаев заражения кентавр-штаммом

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии
Медицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Медицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Случаев коронавируса, вызванных вариантом "кентавр", в России пока всего семь, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Доля BA.2.75 ("кентавр") пока незначительна – всего семь случаев на всю страну", - сказала Пшеничная журналистам.
Медицинские работники - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 07:13Распространение коронавируса
Пандемия может закончиться из-за "кентавра", считает иммунолог
На прошлой неделе сообщалось, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваНаталья ПшеничнаяКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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