https://ria.ru/20220727/koronavirus-1805327635.html

Эпидемиолог не ждет резкого роста числа госпитализаций из-за COVID-19

Эпидемиолог не ждет резкого роста числа госпитализаций из-за COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2022

Эпидемиолог не ждет резкого роста числа госпитализаций из-за COVID-19

Резкий рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в России маловероятен, новые подварианты штамма "омикрон" вызывают заболевание,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:09

2022-07-27T14:09

2022-07-27T14:09

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Резкий рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в России маловероятен, новые подварианты штамма "омикрон" вызывают заболевание, сопоставимое по тяжести с ОРВИ, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Новые подварианты "омикрона" вызывают заболевание, течение которого по тяжести, в принципе, практически сопоставимо с тяжестью ОРВИ. Поэтому резкий рост числа госпитализаций маловероятен", - сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что и обыкновенная ОРВИ у некоторых людей может привести к осложнениям и закончиться пневмонией.

https://ria.ru/20220726/zabolevaemost-1804921638.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)