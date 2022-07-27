https://ria.ru/20220727/koronavirus-1805327635.html
Эпидемиолог не ждет резкого роста числа госпитализаций из-за COVID-19
Эпидемиолог не ждет резкого роста числа госпитализаций из-за COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2022
Эпидемиолог не ждет резкого роста числа госпитализаций из-за COVID-19
Резкий рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в России маловероятен, новые подварианты штамма "омикрон" вызывают заболевание,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:09
2022-07-27T14:09
2022-07-27T14:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251481_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_0e74f776693e76854bfa6b8315d330fc.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Резкий рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в России маловероятен, новые подварианты штамма "омикрон" вызывают заболевание, сопоставимое по тяжести с ОРВИ, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Новые подварианты "омикрона" вызывают заболевание, течение которого по тяжести, в принципе, практически сопоставимо с тяжестью ОРВИ. Поэтому резкий рост числа госпитализаций маловероятен", - сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что и обыкновенная ОРВИ у некоторых людей может привести к осложнениям и закончиться пневмонией.
https://ria.ru/20220726/zabolevaemost-1804921638.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771251481_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_8bf8fb2f94c4cb43e6aa63ec139cd5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Эпидемиолог не ждет резкого роста числа госпитализаций из-за COVID-19
Эпидемиолог Пшеничная считает, что число госпитализаций из-за COVID-19 резко не вырастет
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Резкий рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в России маловероятен, новые подварианты штамма "омикрон" вызывают заболевание, сопоставимое по тяжести с ОРВИ, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Новые подварианты "омикрона" вызывают заболевание, течение которого по тяжести, в принципе, практически сопоставимо с тяжестью ОРВИ. Поэтому резкий рост числа госпитализаций маловероятен", - сказала Пшеничная журналистам.
Она отметила, что и обыкновенная ОРВИ у некоторых людей может привести к осложнениям и закончиться пневмонией.