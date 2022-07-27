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Эпидемиолог не ждет резкого роста числа госпитализаций из-за COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2022
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Эпидемиолог не ждет резкого роста числа госпитализаций из-за COVID-19
Эпидемиолог не ждет резкого роста числа госпитализаций из-за COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2022
Эпидемиолог не ждет резкого роста числа госпитализаций из-за COVID-19
Резкий рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в России маловероятен, новые подварианты штамма "омикрон" вызывают заболевание,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:09
2022-07-27T14:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Резкий рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в России маловероятен, новые подварианты штамма "омикрон" вызывают заболевание, сопоставимое по тяжести с ОРВИ, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Новые подварианты "омикрона" вызывают заболевание, течение которого по тяжести, в принципе, практически сопоставимо с тяжестью ОРВИ. Поэтому резкий рост числа госпитализаций маловероятен", - сказала Пшеничная журналистам.Она отметила, что и обыкновенная ОРВИ у некоторых людей может привести к осложнениям и закончиться пневмонией.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
14:09 27.07.2022
 
Эпидемиолог не ждет резкого роста числа госпитализаций из-за COVID-19

Эпидемиолог Пшеничная считает, что число госпитализаций из-за COVID-19 резко не вырастет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Резкий рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в России маловероятен, новые подварианты штамма "омикрон" вызывают заболевание, сопоставимое по тяжести с ОРВИ, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Новые подварианты "омикрона" вызывают заболевание, течение которого по тяжести, в принципе, практически сопоставимо с тяжестью ОРВИ. Поэтому резкий рост числа госпитализаций маловероятен", - сказала Пшеничная журналистам.
Она отметила, что и обыкновенная ОРВИ у некоторых людей может привести к осложнениям и закончиться пневмонией.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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