https://ria.ru/20220727/koronavirus-1805261687.html

В России за сутки госпитализировали 1628 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1628 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 27.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1628 заболевших COVID-19

Более девяти тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 1,6 тысячи человек госпитализированы, умерли 36 человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:03

2022-07-27T11:03

2022-07-27T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

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россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Более девяти тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 1,6 тысячи человек госпитализированы, умерли 36 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 27 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 628 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,2%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 регионах страны, снижение - в 48, ситуация не изменилась в трех регионах."Выздоровело за сутки 5 115 человек, или на 5,7% меньше в сравнении с 26 июля 2022 года. Выявлено 9 027 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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