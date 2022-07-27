https://ria.ru/20220727/konsultatsii-1805143238.html

Корпорация МСП создала центр консультаций МСП по вопросу участия в закупках

Корпорация МСП создала центр консультаций МСП по вопросу участия в закупках - РИА Новости, 27.07.2022

Корпорация МСП создала центр консультаций МСП по вопросу участия в закупках

Корпорация МСП для поддержки малых и средних предприятий, а также самозанятых, желающих участвовать в закупках по 223-ФЗ в качестве поставщиков создала Центр... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:00

2022-07-27T10:00

2022-07-27T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Корпорация МСП для поддержки малых и средних предприятий, а также самозанятых, желающих участвовать в закупках по 223-ФЗ в качестве поставщиков создала Центр консультирования бизнеса "Гид по закупкам", сообщает пресс-служба корпорации.Консультации оказываются бесплатно как в онлайн-режиме, так и в очном формате. Прием заявок осуществляется через официальный сайт Корпорации МСП.Можно обратиться, например, за консультацией по вопросу получения аккредитации на электронных площадках, составлении документации и заключении договоров. В центре также дадут ответы на вопросы, связанные с банковскими гарантиями, помощью в защите интересов в случае нарушений со стороны заказчиков и т.д.Он добавил, что предприниматели также могут обращаться в Центр по вопросам заключения офсетных договоров (со встречными инвестиционными обязательствами поставщика).Также все желающие могут получить необходимую помощь, если они хотят подать заявку на программу "выращивания" для участия в закупках крупнейших заказчиков.Сегодня совершать закупки у малого и среднего бизнеса в рамках 223-ФЗ обязаны все заказчики с госучастием. Квота на них составляет 25%, ее обеспечением занимается Корпорация МСП. Согласно нацпроекту по развитию малого и среднего предпринимательства, куратором которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов, к 2024 году закупки крупнейших заказчиков у представителей МСП составят 5 триллионов рублей.

https://ria.ru/20220721/kredity-1804036017.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корпорация мсп, александр исаевич