https://ria.ru/20220727/komi-1805394590.html

Госсовет Коми может лишить Воробьева* статуса депутата на постоянной основе

Госсовет Коми может лишить Воробьева* статуса депутата на постоянной основе - РИА Новости, 27.07.2022

Госсовет Коми может лишить Воробьева* статуса депутата на постоянной основе

Госсовет Коми может лишить признанного СМИ-иноагентом руководителя фракции КПРФ Виктора Воробьева* статуса депутата, работающего на постоянной основе, при этом... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:31

2022-07-27T17:31

2022-07-27T17:31

политика

россия

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Госсовет Коми может лишить признанного СМИ-иноагентом руководителя фракции КПРФ Виктора Воробьева* статуса депутата, работающего на постоянной основе, при этом его полномочия сохранятся, сообщает региональный парламент."В связи с выявлением по результатам проверки фактов предоставления Виктором Воробьевым* заведомо недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021 год, временная комиссия рекомендует освободить его от занимаемой должности "депутат Государственного совета республики Коми, осуществляющий депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе" без прекращения депутатских полномочий", - говорится в сообщении на официальной странице парламента Коми в соцсети "ВКонтакте".Госсовет республики рассмотрит вопрос о статусе Воробьева* на заседании в четверг, при этом он может лишиться права занимать должности в госсовете до прекращения срока своих полномочий.По словам председателя временной комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Владимира Жарикова, коллегам Воробьева по фракции КПРФ предстоит решить, останется ли он ее руководителем при изменении статуса.Жариков напомнил также, что Воробьев* включен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 1 апреля.Ранее Сыктывкарский городской суд прекратил административное дело в отношении Воробьева* по статье о неисполнении обязанности иноагента за отсутствием состава правонарушения, сообщали РИА Новости в пресс-службе горсуда.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220725/pirogova-1804776509.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220722/inoagent-1804415999.html

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республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, республика коми