https://ria.ru/20220727/khlopok-1805393132.html
В Узбекистане объявили "ударные 30 дней" из-за жары
В Узбекистане объявили "ударные 30 дней" из-за жары - РИА Новости, 27.07.2022
В Узбекистане объявили "ударные 30 дней" из-за жары
"Ударные 30 дней" объявлены в Узбекистане для сохранения урожая хлопка в этом году из-за аномальной жары, фиксируемой в этом месяце в стране, сообщает в среду... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:26
2022-07-27T17:26
2022-07-27T17:29
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 июл – РИА Новости. "Ударные 30 дней" объявлены в Узбекистане для сохранения урожая хлопка в этом году из-за аномальной жары, фиксируемой в этом месяце в стране, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.По данным пресс-службы, в среду Мирзиеев провел совещание по актуальным задачам в хлопководстве. В частности, на совещании отмечалось, что климатические изменения последних лет ставят перед хлопковой отраслью новые задачи."Мы должны действовать, принимая во внимание, что изменение климата будет иметь негативное влияние и в будущем. Необходим научный подход к этому вопросу", - сказал Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба.Нынешним летом зафиксированы аномально высокие температуры: в дневное время суток столбик термометра держится выше 43 градусов, температура ночью также превышает норму, отмечается в сообщении."Это чрезвычайная ситуация для хлопководства. На совещании озвучены рекомендации и инструкции по уходу за хлопком и обеспечению урожайности в такой ситуации. Объявлены "ударные 30 дней" для их реализации во всех регионах", - добавили в пресс-службе.Ежегодно в Узбекистане производится около 3 миллионов тонн хлопка-сырца (шестое место в мире) и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Сезон массового сбора хлопка в республике приходится на сентябрь-октябрь. В последние годы доля внутренней переработки хлопка выросла с 40% до 100% за счет создания в стране хлопково-текстильных кластеров.В Узбекистане самым жарким в году считается период с 25 июня до 5 августа. В народе его называют "чилля" ("сорок дней" в переводе с фарси). В дневные часы воздух в Ташкенте прогревается до 40−43 градусов, на юге страны - до 45 градусов. Ранее Узгидромет сообщал, что в начале этой недели на территории страны по-прежнему сохранится аномальная жара до +47 градусов, понижение температуры до +39 и дожди ожидаются ближе к выходным.
https://ria.ru/20220727/pogoda-1805151074.html
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узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев
17:26 27.07.2022 (обновлено: 17:29 27.07.2022)
В Узбекистане объявили "ударные 30 дней" из-за жары
В Узбекистане президент объявил "ударные 30 дней" для сохранения урожая хлопка в жару
ТАШКЕНТ, 27 июл – РИА Новости.
"Ударные 30 дней" объявлены в Узбекистане для сохранения урожая хлопка в этом году из-за аномальной жары, фиксируемой в этом месяце в стране, сообщает
в среду пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.
По данным пресс-службы, в среду Мирзиеев провел совещание по актуальным задачам в хлопководстве. В частности, на совещании отмечалось, что климатические изменения последних лет ставят перед хлопковой отраслью новые задачи.
"Мы должны действовать, принимая во внимание, что изменение климата будет иметь негативное влияние и в будущем. Необходим научный подход к этому вопросу", - сказал Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба.
Нынешним летом зафиксированы аномально высокие температуры: в дневное время суток столбик термометра держится выше 43 градусов, температура ночью также превышает норму, отмечается в сообщении.
"Это чрезвычайная ситуация для хлопководства. На совещании озвучены рекомендации и инструкции по уходу за хлопком и обеспечению урожайности в такой ситуации. Объявлены "ударные 30 дней" для их реализации во всех регионах", - добавили в пресс-службе.
Ежегодно в Узбекистане
производится около 3 миллионов тонн хлопка-сырца (шестое место в мире) и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Сезон массового сбора хлопка в республике приходится на сентябрь-октябрь. В последние годы доля внутренней переработки хлопка выросла с 40% до 100% за счет создания в стране хлопково-текстильных кластеров.
В Узбекистане самым жарким в году считается период с 25 июня до 5 августа. В народе его называют "чилля" ("сорок дней" в переводе с фарси). В дневные часы воздух в Ташкенте
прогревается до 40−43 градусов, на юге страны - до 45 градусов. Ранее Узгидромет сообщал, что в начале этой недели на территории страны по-прежнему сохранится аномальная жара до +47 градусов, понижение температуры до +39 и дожди ожидаются ближе к выходным.