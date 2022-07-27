https://ria.ru/20220727/khlopok-1805393132.html

В Узбекистане объявили "ударные 30 дней" из-за жары

В Узбекистане объявили "ударные 30 дней" из-за жары - РИА Новости, 27.07.2022

В Узбекистане объявили "ударные 30 дней" из-за жары

"Ударные 30 дней" объявлены в Узбекистане для сохранения урожая хлопка в этом году из-за аномальной жары, фиксируемой в этом месяце в стране, сообщает в среду... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:26

2022-07-27T17:26

2022-07-27T17:29

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 июл – РИА Новости. "Ударные 30 дней" объявлены в Узбекистане для сохранения урожая хлопка в этом году из-за аномальной жары, фиксируемой в этом месяце в стране, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.По данным пресс-службы, в среду Мирзиеев провел совещание по актуальным задачам в хлопководстве. В частности, на совещании отмечалось, что климатические изменения последних лет ставят перед хлопковой отраслью новые задачи."Мы должны действовать, принимая во внимание, что изменение климата будет иметь негативное влияние и в будущем. Необходим научный подход к этому вопросу", - сказал Мирзиеев, которого цитирует его пресс-служба.Нынешним летом зафиксированы аномально высокие температуры: в дневное время суток столбик термометра держится выше 43 градусов, температура ночью также превышает норму, отмечается в сообщении."Это чрезвычайная ситуация для хлопководства. На совещании озвучены рекомендации и инструкции по уходу за хлопком и обеспечению урожайности в такой ситуации. Объявлены "ударные 30 дней" для их реализации во всех регионах", - добавили в пресс-службе.Ежегодно в Узбекистане производится около 3 миллионов тонн хлопка-сырца (шестое место в мире) и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Сезон массового сбора хлопка в республике приходится на сентябрь-октябрь. В последние годы доля внутренней переработки хлопка выросла с 40% до 100% за счет создания в стране хлопково-текстильных кластеров.В Узбекистане самым жарким в году считается период с 25 июня до 5 августа. В народе его называют "чилля" ("сорок дней" в переводе с фарси). В дневные часы воздух в Ташкенте прогревается до 40−43 градусов, на юге страны - до 45 градусов. Ранее Узгидромет сообщал, что в начале этой недели на территории страны по-прежнему сохранится аномальная жара до +47 градусов, понижение температуры до +39 и дожди ожидаются ближе к выходным.

https://ria.ru/20220727/pogoda-1805151074.html

https://ria.ru/20220712/podderzhka-1801838609.html

https://ria.ru/20210328/odezhda-1602990068.html

узбекистан

ташкент

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узбекистан, ташкент, шавкат мирзиеев