ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката
ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката на 1,8 миллиарда рублей
ФАС табличка. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала семь крупнейших металлотрейдеров на общую сумму 1,8 миллиарда рублей за заключение картельного сговора, сообщило ведомство.
"Семь крупнейших металлотрейдеров заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах. За заключение и реализацию картельного сговора на организации наложены оборотные штрафы в суммарном размере 1 767 739 030 рублей", - говорится в сообщении.
ФАС сообщает, что в январе 2021 года служба признала АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО "Металлоторговая компания Красо" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании вступили в антиконкурентный сговор и поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,7 миллиарда рублей.
"Решение ФАС России и материалы по делу направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации. За его совершение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет", - добавили в ведомстве.