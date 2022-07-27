https://ria.ru/20220727/kartel-1805261817.html

ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката

ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката - РИА Новости, 27.07.2022

ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала семь крупнейших металлотрейдеров на общую сумму 1,8 миллиарда рублей за заключение картельного... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T11:04

2022-07-27T11:04

2022-07-27T11:04

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала семь крупнейших металлотрейдеров на общую сумму 1,8 миллиарда рублей за заключение картельного сговора, сообщило ведомство."Семь крупнейших металлотрейдеров заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах. За заключение и реализацию картельного сговора на организации наложены оборотные штрафы в суммарном размере 1 767 739 030 рублей", - говорится в сообщении.ФАС сообщает, что в январе 2021 года служба признала АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО "Металлоторговая компания Красо" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании вступили в антиконкурентный сговор и поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,7 миллиарда рублей."Решение ФАС России и материалы по делу направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации. За его совершение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет", - добавили в ведомстве.

https://realty.ria.ru/20220721/moszhilinspektsiya-1804020360.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика