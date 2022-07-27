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ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката - РИА Новости, 27.07.2022
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ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката
ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката - РИА Новости, 27.07.2022
ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала семь крупнейших металлотрейдеров на общую сумму 1,8 миллиарда рублей за заключение картельного... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:04
2022-07-27T11:04
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала семь крупнейших металлотрейдеров на общую сумму 1,8 миллиарда рублей за заключение картельного сговора, сообщило ведомство."Семь крупнейших металлотрейдеров заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах. За заключение и реализацию картельного сговора на организации наложены оборотные штрафы в суммарном размере 1 767 739 030 рублей", - говорится в сообщении.ФАС сообщает, что в январе 2021 года служба признала АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО "Металлоторговая компания Красо" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании вступили в антиконкурентный сговор и поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,7 миллиарда рублей."Решение ФАС России и материалы по делу направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации. За его совершение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет", - добавили в ведомстве.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика
11:04 27.07.2022
 
ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката

ФАС оштрафовала участников картеля на рынке металлопроката на 1,8 миллиарда рублей

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала семь крупнейших металлотрейдеров на общую сумму 1,8 миллиарда рублей за заключение картельного сговора, сообщило ведомство.
"Семь крупнейших металлотрейдеров заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах. За заключение и реализацию картельного сговора на организации наложены оборотные штрафы в суммарном размере 1 767 739 030 рублей", - говорится в сообщении.
ФАС сообщает, что в январе 2021 года служба признала АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО "Металлоторговая компания Красо" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании вступили в антиконкурентный сговор и поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,7 миллиарда рублей.
"Решение ФАС России и материалы по делу направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации. За его совершение предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет", - добавили в ведомстве.
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