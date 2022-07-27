https://ria.ru/20220727/kara-murza-1805372750.html

Против политика Кара-Мурзы* возбудили новое уголовное дело

Против политика Кара-Мурзы* возбудили новое уголовное дело - РИА Новости, 27.07.2022

Против политика Кара-Мурзы* возбудили новое уголовное дело

На находящегося в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии политика Владимира Кара-Мурзу* возбудили новое уголовное дело – об участии в... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T16:28

2022-07-27T16:28

2022-07-27T16:28

иноагенты

россия

москва

вооруженные силы рф

происшествия

владимир кара-мурза-младший

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. На находящегося в СИЗО по обвинению в распространении фейков о российской армии политика Владимира Кара-Мурзу* возбудили новое уголовное дело – об участии в деятельности нежелательной организации, сообщил его адвокат Вадим Прохоров."13 июля 2022 года Главным следственным управлением Следственного комитета России в отношении Владимира возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз - по части 1 статьи 284.1 Уголовного кодекса РФ "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности", - написал он в социальных сетях.Адвокат уточнил, что обвинение Кара-Мурзе* по данной статье пока не предъявлено, постановление о возбуждении уголовного дела пока не вручено, подробности дела неизвестны.РИА Новости пока не располагает официальным комментарием следствия.В начале июня Басманный суд Москвы продлил срок ареста Кара-Мурзы* до 12 августа. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).По версии следствия, Владимир Кара-Мурза*, выступая 15 марта в палате представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти", давал "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ" на Украине. Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, максимальное наказание – от 5 до 10 лет лишения свободы.Басманный суд Москвы 22 апреля отправил Кара-Мурзу*, отбывавшего 15-дневный арест в спецприемнике за неповиновение сотруднику полиции, под стражу. В тот же вечер он оказался в обновленном реестре иноагентов Минюста.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

https://ria.ru/20220722/inoagent-1804412857.html

https://ria.ru/20220726/inoagenty-1805145811.html

https://ria.ru/20220727/morgenshtern-1805294175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

иноагенты, россия, москва, вооруженные силы рф, происшествия, владимир кара-мурза-младший