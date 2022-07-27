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В Москве полуголый мужчина избил сожительницу на прогулке с сыном - РИА Новости, 27.07.2022
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В Москве полуголый мужчина избил сожительницу на прогулке с сыном
В Москве полуголый мужчина избил сожительницу на прогулке с сыном - РИА Новости, 27.07.2022
В Москве полуголый мужчина избил сожительницу на прогулке с сыном
Мужчина на юге Москвы избил свою сожительницу, которая везла в детской коляске малолетнего сына, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T11:22
2022-07-27T11:22
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мужчина на юге Москвы избил свою сожительницу, которая везла в детской коляске малолетнего сына, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой полуголый мужчина выхватил коляску из рук женщины и вынул из нее ребенка. Через некоторое время к паре подбежали, предположительно, очевидцы и утихомирили нападавшего. Ребенка вернули женщине. По предварительной информации надзорного ведомства, инцидент произошел накануне на Чертановской улице в Москве. Пьяный мужчина избил 38-летнюю женщину, которая везла в детской коляске своего сына 2020 года рождения."Предварительно установлено, что мужчина проживает совместно с женщиной, которая воспитывает еще двоих малолетних детей. Мать детей состоит на соответствующем профилактическом учете", - говорится в сообщении. Добавляется, что личность мужчины установлена. Чертановская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних.
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происшествия, москва
11:22 27.07.2022
 
В Москве полуголый мужчина избил сожительницу на прогулке с сыном

В Москве полуголый мужчина избил сожительницу, везшую сына в детской коляске

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Мужчина на юге Москвы избил свою сожительницу, которая везла в детской коляске малолетнего сына, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой полуголый мужчина выхватил коляску из рук женщины и вынул из нее ребенка. Через некоторое время к паре подбежали, предположительно, очевидцы и утихомирили нападавшего. Ребенка вернули женщине. По предварительной информации надзорного ведомства, инцидент произошел накануне на Чертановской улице в Москве. Пьяный мужчина избил 38-летнюю женщину, которая везла в детской коляске своего сына 2020 года рождения.
"Предварительно установлено, что мужчина проживает совместно с женщиной, которая воспитывает еще двоих малолетних детей. Мать детей состоит на соответствующем профилактическом учете", - говорится в сообщении. Добавляется, что личность мужчины установлена. Чертановская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних.
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