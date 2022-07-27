https://ria.ru/20220727/integratsiya-1805455021.html

Турчак объяснил необходимость ускорения интеграции Донбасса

Турчак объяснил необходимость ускорения интеграции Донбасса - РИА Новости, 27.07.2022

Турчак объяснил необходимость ускорения интеграции Донбасса

Нынешняя ситуация в контексте новых вызовов и санкций требует ускорения интеграционных процессов в Донбассе для решения общих задач на благо братских народов,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T22:19

2022-07-27T22:19

2022-07-27T22:19

специальная военная операция на украине

россия

брест

брестская область

донбасс

андрей турчак

единая россия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Нынешняя ситуация в контексте новых вызовов и санкций требует ускорения интеграционных процессов в Донбассе для решения общих задач на благо братских народов, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Донбасс активно интегрируется не только с регионами РФ. Сегодня в Бресте провели встречу с руководством Брестской области. Обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в контексте новых вызовов и санкций. Нынешняя ситуация требует ускорения интеграционных процессов для решения общих задач на благо наших братских народов", - написал Турчак в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220609/dnr-1794188258.html

россия

брест

брестская область

донбасс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, брест, брестская область, донбасс, андрей турчак, единая россия