Рейтинг@Mail.ru
Турчак объяснил необходимость ускорения интеграции Донбасса - РИА Новости, 27.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/integratsiya-1805455021.html
Турчак объяснил необходимость ускорения интеграции Донбасса
Турчак объяснил необходимость ускорения интеграции Донбасса - РИА Новости, 27.07.2022
Турчак объяснил необходимость ускорения интеграции Донбасса
Нынешняя ситуация в контексте новых вызовов и санкций требует ускорения интеграционных процессов в Донбассе для решения общих задач на благо братских народов,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:19
2022-07-27T22:19
специальная военная операция на украине
россия
брест
брестская область
донбасс
андрей турчак
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782368610_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_f1674f7b131ab8fef3bbeab574f6d899.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Нынешняя ситуация в контексте новых вызовов и санкций требует ускорения интеграционных процессов в Донбассе для решения общих задач на благо братских народов, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Донбасс активно интегрируется не только с регионами РФ. Сегодня в Бресте провели встречу с руководством Брестской области. Обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в контексте новых вызовов и санкций. Нынешняя ситуация требует ускорения интеграционных процессов для решения общих задач на благо наших братских народов", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220609/dnr-1794188258.html
россия
брест
брестская область
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782368610_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_9996264f46b44cb5e1c23698ebe34a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, брест, брестская область, донбасс, андрей турчак, единая россия
22:19 27.07.2022
 
Турчак объяснил необходимость ускорения интеграции Донбасса

Турчак: нынешняя ситуация в контексте новых вызовов требует ускорения интеграции Донбасса

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДевушка держит в руках флаг на праздничном митинге в честь восьмилетия провозглашения ДНР и ЛНР
Девушка держит в руках флаг на праздничном митинге в честь восьмилетия провозглашения ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Девушка держит в руках флаг на праздничном митинге в честь восьмилетия провозглашения ДНР и ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Нынешняя ситуация в контексте новых вызовов и санкций требует ускорения интеграционных процессов в Донбассе для решения общих задач на благо братских народов, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
"Донбасс активно интегрируется не только с регионами РФ. Сегодня в Бресте провели встречу с руководством Брестской области. Обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в контексте новых вызовов и санкций. Нынешняя ситуация требует ускорения интеграционных процессов для решения общих задач на благо наших братских народов", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 11:19
Премьер ДНР заявил, что интеграция республики с Россией уже происходит
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБрестБрестская областьДонбассАндрей ТурчакЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала