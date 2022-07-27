https://ria.ru/20220727/integratsiya-1805455021.html
Турчак объяснил необходимость ускорения интеграции Донбасса
Турчак объяснил необходимость ускорения интеграции Донбасса - РИА Новости, 27.07.2022
Турчак объяснил необходимость ускорения интеграции Донбасса
Нынешняя ситуация в контексте новых вызовов и санкций требует ускорения интеграционных процессов в Донбассе для решения общих задач на благо братских народов,... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:19
2022-07-27T22:19
2022-07-27T22:19
специальная военная операция на украине
россия
брест
брестская область
донбасс
андрей турчак
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782368610_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_f1674f7b131ab8fef3bbeab574f6d899.jpg
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Нынешняя ситуация в контексте новых вызовов и санкций требует ускорения интеграционных процессов в Донбассе для решения общих задач на благо братских народов, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Донбасс активно интегрируется не только с регионами РФ. Сегодня в Бресте провели встречу с руководством Брестской области. Обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, в контексте новых вызовов и санкций. Нынешняя ситуация требует ускорения интеграционных процессов для решения общих задач на благо наших братских народов", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20220609/dnr-1794188258.html
россия
брест
брестская область
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782368610_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_9996264f46b44cb5e1c23698ebe34a92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брест, брестская область, донбасс, андрей турчак, единая россия
Турчак объяснил необходимость ускорения интеграции Донбасса
Турчак: нынешняя ситуация в контексте новых вызовов требует ускорения интеграции Донбасса