https://ria.ru/20220727/inflyatsiya-1805428220.html

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3 процента

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3 процента - РИА Новости, 27.07.2022

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3 процента

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 22 июля до 15,3% с 15,39% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:25

2022-07-27T19:25

2022-07-27T19:25

экономика

инфляция

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

цены

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 22 июля до 15,3% с 15,39% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 16 по 22 июля 2022 года снижение цен продолжилось и составило 0,08%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 15,3% год к году", - говорится в документе.Как отметили в министерстве, основной вклад в снижение цен продолжают вносить продовольственные товары за счет удешевления как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания."В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе снижение цен практически остановилось (минус 0,01%). Цены на бензин не изменились. В сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен ускорился до 0,41%, в основном за счет удорожания авиабилетов", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220727/deflyatsiya-1805427029.html

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россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, инфляция, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены