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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3 процента - РИА Новости, 27.07.2022
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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3 процента - РИА Новости, 27.07.2022
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 22 июля до 15,3% с 15,39% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:25
2022-07-27T19:25
экономика
инфляция
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
цены
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 22 июля до 15,3% с 15,39% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 16 по 22 июля 2022 года снижение цен продолжилось и составило 0,08%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 15,3% год к году", - говорится в документе.Как отметили в министерстве, основной вклад в снижение цен продолжают вносить продовольственные товары за счет удешевления как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания."В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе снижение цен практически остановилось (минус 0,01%). Цены на бензин не изменились. В сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен ускорился до 0,41%, в основном за счет удорожания авиабилетов", - добавили в ведомстве.
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экономика, инфляция, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены
19:25 27.07.2022
 
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3 процента

Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3% на 22 июля

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 22 июля до 15,3% с 15,39% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На неделе с 16 по 22 июля 2022 года снижение цен продолжилось и составило 0,08%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 15,3% год к году", - говорится в документе.
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Как отметили в министерстве, основной вклад в снижение цен продолжают вносить продовольственные товары за счет удешевления как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания.
"В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе снижение цен практически остановилось (минус 0,01%). Цены на бензин не изменились. В сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен ускорился до 0,41%, в основном за счет удорожания авиабилетов", - добавили в ведомстве.
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