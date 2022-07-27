https://ria.ru/20220727/inflyatsiya-1805428220.html
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3 процента - РИА Новости, 27.07.2022
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 22 июля до 15,3% с 15,39% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:25
2022-07-27T19:25
2022-07-27T19:25
экономика
инфляция
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
цены
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась на 22 июля до 15,3% с 15,39% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 16 по 22 июля 2022 года снижение цен продолжилось и составило 0,08%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 15,3% год к году", - говорится в документе.Как отметили в министерстве, основной вклад в снижение цен продолжают вносить продовольственные товары за счет удешевления как плодоовощной продукции, так и других продуктов питания."В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе снижение цен практически остановилось (минус 0,01%). Цены на бензин не изменились. В сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен ускорился до 0,41%, в основном за счет удорожания авиабилетов", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220727/deflyatsiya-1805427029.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, инфляция, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3 процента
Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,3% на 22 июля