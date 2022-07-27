https://ria.ru/20220727/gumpomosch-1805456520.html

Россия доставила на Украину и в Донбасс свыше 48,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину и в Донбасс свыше 48,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 27.07.2022

Россия доставила на Украину и в Донбасс свыше 48,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия с начала военной спецоперации доставила в Донбасс и на Украину свыше 48,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T22:29

2022-07-27T22:29

2022-07-27T22:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия с начала военной спецоперации доставила в Донбасс и на Украину свыше 48,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 года) доставлено 48 500,3 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 368 акций, в том числе за истекшие сутки девять – в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 679 тонн гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.По словам Мизинцева, 27 июля проводится шесть гуманитарных акций в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 468,5 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220720/kherson-1803646273.html

украина

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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в мире, украина, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, гуманитарная помощь