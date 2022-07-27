https://ria.ru/20220727/gumpomosch-1805327271.html

Более двух тонн гуманитарной помощи доставила подмосковная Юнармия в ЛНР

Более двух тонн гуманитарной помощи доставила подмосковная Юнармия в ЛНР - РИА Новости, 27.07.2022

Более двух тонн гуманитарной помощи доставила подмосковная Юнармия в ЛНР

Более двух тонн гуманитарной помощи доставило подмосковное отделение Юнармии в Луганскую народную республику, говорится в сообщении пресс-службы правительства... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:08

2022-07-27T14:08

2022-07-27T14:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Более двух тонн гуманитарной помощи доставило подмосковное отделение Юнармии в Луганскую народную республику, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.В делегацию регионального отделения Юнармии вошел заместитель начальника штаба Евгений Лукошников и руководители юнармейских отрядов из городских округов Московской области. Всероссийское движение "Юнармия" работает в Подмосковье с 2016 года. В его рядах более 38 тысяч человек, функционирует 61 местное отделение.Поездка организована Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области и региональным штабом "Юнармия" при поддержке МЧС России и администраций городских округов Подмосковья.

https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787238012.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юнармия, россия, общество, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, гуманитарная помощь, благотворительность