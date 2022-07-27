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Более двух тонн гуманитарной помощи доставила подмосковная Юнармия в ЛНР - РИА Новости, 27.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220727/gumpomosch-1805327271.html
Более двух тонн гуманитарной помощи доставила подмосковная Юнармия в ЛНР
Более двух тонн гуманитарной помощи доставила подмосковная Юнармия в ЛНР - РИА Новости, 27.07.2022
Более двух тонн гуманитарной помощи доставила подмосковная Юнармия в ЛНР
Более двух тонн гуманитарной помощи доставило подмосковное отделение Юнармии в Луганскую народную республику, говорится в сообщении пресс-службы правительства... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:08
2022-07-27T14:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юнармия
россия
общество
лнр
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Более двух тонн гуманитарной помощи доставило подмосковное отделение Юнармии в Луганскую народную республику, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.В делегацию регионального отделения Юнармии вошел заместитель начальника штаба Евгений Лукошников и руководители юнармейских отрядов из городских округов Московской области. Всероссийское движение "Юнармия" работает в Подмосковье с 2016 года. В его рядах более 38 тысяч человек, функционирует 61 местное отделение.Поездка организована Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области и региональным штабом "Юнармия" при поддержке МЧС России и администраций городских округов Подмосковья.
https://ria.ru/20220506/podmoskove-1787238012.html
московская область (подмосковье)
россия
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юнармия, россия, общество, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, луганская народная республика, гуманитарная помощь, благотворительность
14:08 27.07.2022
 

Более двух тонн гуманитарной помощи доставила подмосковная Юнармия в ЛНР

© Фото : пресс-службы губернатора и правительства Московской областиГуманитарной помощь от подмосковного отделения Юнармии для ЛНР
Гуманитарной помощь от подмосковного отделения Юнармии для ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : пресс-службы губернатора и правительства Московской области
Гуманитарной помощь от подмосковного отделения Юнармии для ЛНР
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Более двух тонн гуманитарной помощи доставило подмосковное отделение Юнармии в Луганскую народную республику, говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.
В делегацию регионального отделения Юнармии вошел заместитель начальника штаба Евгений Лукошников и руководители юнармейских отрядов из городских округов Московской области. Всероссийское движение "Юнармия" работает в Подмосковье с 2016 года. В его рядах более 38 тысяч человек, функционирует 61 местное отделение.

"Наша команда из Московской области приехала с двумя целями - доставить гуманитарный груз и познакомиться с местными юнармейцами, пообщаться с ребятами и пригласить их в регион на наши мероприятия", - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Поездка организована Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области и региональным штабом "Юнармия" при поддержке МЧС России и администраций городских округов Подмосковья.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЮнармияРоссияОбществоЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииЛуганская Народная РеспубликаГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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