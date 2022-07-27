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СМИ: Киев отказался предоставить указ о лишении гражданства Коломойского - РИА Новости, 27.07.2022
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СМИ: Киев отказался предоставить указ о лишении гражданства Коломойского
СМИ: Киев отказался предоставить указ о лишении гражданства Коломойского - РИА Новости, 27.07.2022
СМИ: Киев отказался предоставить указ о лишении гражданства Коломойского
Офис Владимира Зеленского отказался предоставить указ, которым ряд лиц, в том числе олигарх Игорь Коломойский и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:46
2022-07-27T14:46
в мире
геннадий корбан
днепр (город)
украина
владимир зеленский
игорь коломойский
вадим рабинович
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского отказался предоставить указ, которым ряд лиц, в том числе олигарх Игорь Коломойский и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович могли быть лишены украинского гражданства, сообщает издание "Украинские новости".Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, Коломойского и Рабиновича. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.Издание публикует ответ офиса Зеленского, в котором сказано, что указ касается лишения и предоставления украинского гражданства."Документы содержат конфиденциальную информацию об указанных в них лицах, при этом свидетельств касаемо согласия этих лиц на ее распространение нет", - говорится в тексте ответа, опубликованном "Украинской правдой".
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в мире, геннадий корбан, днепр (город), украина, владимир зеленский, игорь коломойский, вадим рабинович
14:46 27.07.2022
 
СМИ: Киев отказался предоставить указ о лишении гражданства Коломойского

"Украинские новости": в Киеве не предоставили указ о лишении гражданства Коломойского

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского отказался предоставить указ, которым ряд лиц, в том числе олигарх Игорь Коломойский и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович могли быть лишены украинского гражданства, сообщает издание "Украинские новости".
Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, Коломойского и Рабиновича. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.
"Офис Зеленского отказался предоставить указ президента, по которому Коломойского, Рабиновича, Корбана и других якобы лишили гражданства. В ответ на запрос редакции Банковая ответила отказом", - пишут "Украинские новости".
Издание публикует ответ офиса Зеленского, в котором сказано, что указ касается лишения и предоставления украинского гражданства.
"Документы содержат конфиденциальную информацию об указанных в них лицах, при этом свидетельств касаемо согласия этих лиц на ее распространение нет", - говорится в тексте ответа, опубликованном "Украинской правдой".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
08:46
Зеленский внес в Раду проект о назначении депутата Костина генпрокурором
 
В миреГеннадий КорбанДнепр (город)УкраинаВладимир ЗеленскийИгорь КоломойскийВадим Рабинович
 
 
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