https://ria.ru/20220727/grazhdanstvo-1805339379.html

СМИ: Киев отказался предоставить указ о лишении гражданства Коломойского

СМИ: Киев отказался предоставить указ о лишении гражданства Коломойского - РИА Новости, 27.07.2022

СМИ: Киев отказался предоставить указ о лишении гражданства Коломойского

Офис Владимира Зеленского отказался предоставить указ, которым ряд лиц, в том числе олигарх Игорь Коломойский и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:46

2022-07-27T14:46

2022-07-27T14:46

в мире

геннадий корбан

днепр (город)

украина

владимир зеленский

игорь коломойский

вадим рабинович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_0:319:2962:1985_1920x0_80_0_0_dae2f326fb6a380645b9a3d5117f9375.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского отказался предоставить указ, которым ряд лиц, в том числе олигарх Игорь Коломойский и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович могли быть лишены украинского гражданства, сообщает издание "Украинские новости".Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, Коломойского и Рабиновича. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.Издание публикует ответ офиса Зеленского, в котором сказано, что указ касается лишения и предоставления украинского гражданства."Документы содержат конфиденциальную информацию об указанных в них лицах, при этом свидетельств касаемо согласия этих лиц на ее распространение нет", - говорится в тексте ответа, опубликованном "Украинской правдой".

https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805232524.html

днепр (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, геннадий корбан, днепр (город), украина, владимир зеленский, игорь коломойский, вадим рабинович