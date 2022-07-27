https://ria.ru/20220727/grazhdanstvo-1805339379.html
СМИ: Киев отказался предоставить указ о лишении гражданства Коломойского
СМИ: Киев отказался предоставить указ о лишении гражданства Коломойского - РИА Новости, 27.07.2022
СМИ: Киев отказался предоставить указ о лишении гражданства Коломойского
Офис Владимира Зеленского отказался предоставить указ, которым ряд лиц, в том числе олигарх Игорь Коломойский и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:46
2022-07-27T14:46
2022-07-27T14:46
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геннадий корбан
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игорь коломойский
вадим рабинович
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского отказался предоставить указ, которым ряд лиц, в том числе олигарх Игорь Коломойский и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович могли быть лишены украинского гражданства, сообщает издание "Украинские новости".Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в частности главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана, Коломойского и Рабиновича. На сайте офиса Зеленского такой документ отсутствует.Издание публикует ответ офиса Зеленского, в котором сказано, что указ касается лишения и предоставления украинского гражданства."Документы содержат конфиденциальную информацию об указанных в них лицах, при этом свидетельств касаемо согласия этих лиц на ее распространение нет", - говорится в тексте ответа, опубликованном "Украинской правдой".
https://ria.ru/20220727/zelenskiy-1805232524.html
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в мире, геннадий корбан, днепр (город), украина, владимир зеленский, игорь коломойский, вадим рабинович
СМИ: Киев отказался предоставить указ о лишении гражданства Коломойского
"Украинские новости": в Киеве не предоставили указ о лишении гражданства Коломойского