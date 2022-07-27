18:39 27.07.2022 (обновлено: 19:20 27.07.2022)
В Киеве показали фото фортификационных сооружений на границе с Белоруссией
В офисе Зеленского показали фотографии оборонительных сооружений на границе с Белоруссией
© Фото опубликовано замруководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом ТимошенкоФортификационное сооружение в расположенной на северо-западе Украины Волынской области на границе с Белоруссией
© Фото опубликовано замруководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Тимошенко
Фортификационное сооружение в расположенной на северо-западе Украины Волынской области на границе с Белоруссией
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко опубликовал фотографии украинских фортификационных сооружений в расположенной на северо-западе Украины Волынской области на границе с Белоруссией.
"Посмотрел, как обустроена граница между Украиной и Белоруссией в Волынской области. <...> Военные устроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами наблюдения. Тут использовали и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн", — написал он своем Telegram-канале.
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина — одна из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста.
После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против соседних государств. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской спецоперации и расширили санкции против него.