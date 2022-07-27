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В Киеве показали фото фортификационных сооружений на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220727/granitsa-1805417099.html
В Киеве показали фото фортификационных сооружений на границе с Белоруссией
В Киеве показали фото фортификационных сооружений на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.07.2022
В Киеве показали фото фортификационных сооружений на границе с Белоруссией
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко опубликовал фотографии украинских фортификационных сооружений в расположенной на северо-западе... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:39
2022-07-27T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
украина
минск
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
киев
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко опубликовал фотографии украинских фортификационных сооружений в расположенной на северо-западе Украины Волынской области на границе с Белоруссией.Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина — одна из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста.После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против соседних государств. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской спецоперации и расширили санкции против него.
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в мире, белоруссия, украина, минск, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, киев
18:39 27.07.2022 (обновлено: 19:20 27.07.2022)
 
В Киеве показали фото фортификационных сооружений на границе с Белоруссией

В офисе Зеленского показали фотографии оборонительных сооружений на границе с Белоруссией

© Фото опубликовано замруководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом ТимошенкоФортификационное сооружение в расположенной на северо-западе Украины Волынской области на границе с Белоруссией
Фортификационное сооружение в расположенной на северо-западе Украины Волынской области на границе с Белоруссией
© Фото опубликовано замруководителем офиса Владимира Зеленского Кириллом Тимошенко
Фортификационное сооружение в расположенной на северо-западе Украины Волынской области на границе с Белоруссией
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко опубликовал фотографии украинских фортификационных сооружений в расположенной на северо-западе Украины Волынской области на границе с Белоруссией.

"Посмотрел, как обустроена граница между Украиной и Белоруссией в Волынской области. <...> Военные устроили действительно серьезные заграждения, а местные власти помогли с камерами наблюдения. Тут использовали и тепловизионные камеры. Важно, что за участками границы можно наблюдать онлайн", — написал он своем Telegram-канале.

Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина — одна из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста.
После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против соседних государств. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской спецоперации и расширили санкции против него.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелоруссияУкраинаМинскВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНРКиев
 
 
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