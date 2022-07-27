https://ria.ru/20220727/granitsa-1805417099.html

В Киеве показали фото фортификационных сооружений на границе с Белоруссией

В Киеве показали фото фортификационных сооружений на границе с Белоруссией - РИА Новости, 27.07.2022

В Киеве показали фото фортификационных сооружений на границе с Белоруссией

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко опубликовал фотографии украинских фортификационных сооружений в расположенной на северо-западе... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T18:39

2022-07-27T18:39

2022-07-27T19:20

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

киев

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко опубликовал фотографии украинских фортификационных сооружений в расположенной на северо-западе Украины Волынской области на границе с Белоруссией.Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина — одна из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста.После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины 24 февраля 2022 года Киев неоднократно призывал к введению санкций против соседних государств. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской спецоперации и расширили санкции против него.

https://ria.ru/20220721/lukashenko-1804148868.html

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украина

минск

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в мире, белоруссия, украина, минск, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр, киев