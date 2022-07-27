https://ria.ru/20220727/gospital-1805216185.html

CNN: Пентагон разрешил лечение украинских военных в американском госпитале

CNN: Пентагон разрешил лечение украинских военных в американском госпитале - РИА Новости, 27.07.2022

CNN: Пентагон разрешил лечение украинских военных в американском госпитале

Министр обороны США Ллойд Остин санкционировал лечение украинских солдат в американском военном госпитале в Германии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T01:44

2022-07-27T01:44

2022-07-27T01:44

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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин санкционировал лечение украинских солдат в американском военном госпитале в Германии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ и двух чиновников Пентагона.Региональному медицинскому центру Ландштуль, который находится примерно в тысяче километров от Украины, разрешено единовременно принимать до 18 раненых.Несмотря на то, что известны случаи лечения украинских военных в гражданских больницах США, в госпитали Пентагона они до сих пор не поступали, передает CNN.

https://ria.ru/20220727/naemnik-1805214629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, германия