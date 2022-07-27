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CNN: Пентагон разрешил лечение украинских военных в американском госпитале - РИА Новости, 27.07.2022
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CNN: Пентагон разрешил лечение украинских военных в американском госпитале
CNN: Пентагон разрешил лечение украинских военных в американском госпитале - РИА Новости, 27.07.2022
CNN: Пентагон разрешил лечение украинских военных в американском госпитале
Министр обороны США Ллойд Остин санкционировал лечение украинских солдат в американском военном госпитале в Германии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T01:44
2022-07-27T01:44
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
германия
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ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин санкционировал лечение украинских солдат в американском военном госпитале в Германии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ и двух чиновников Пентагона.Региональному медицинскому центру Ландштуль, который находится примерно в тысяче километров от Украины, разрешено единовременно принимать до 18 раненых.Несмотря на то, что известны случаи лечения украинских военных в гражданских больницах США, в госпитали Пентагона они до сих пор не поступали, передает CNN.
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, германия
01:44 27.07.2022
 
CNN: Пентагон разрешил лечение украинских военных в американском госпитале

CNN: шеф Пентагона Остин разрешил лечение украинских солдат в американском госпитале в ФРГ

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июл – РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин санкционировал лечение украинских солдат в американском военном госпитале в Германии, сообщил телеканал CNN со ссылкой на внутренний документ и двух чиновников Пентагона.
Региональному медицинскому центру Ландштуль, который находится примерно в тысяче километров от Украины, разрешено единовременно принимать до 18 раненых.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
01:07
СМИ: американский наемник рассказал о проблемах украинской армии
Несмотря на то, что известны случаи лечения украинских военных в гражданских больницах США, в госпитали Пентагона они до сих пор не поступали, передает CNN.
 
В миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАГермания
 
 
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