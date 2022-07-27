При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
Мэр Горловки Приходько: при обстреле города со стороны ВСУ ранен мирный житель
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела со стороны укронацистов ранение в голову получил мирный житель Никитовского района Горловки по улице Тимуровцев, 4", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 8.40 мск обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".