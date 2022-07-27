https://ria.ru/20220727/gorlovka-1805250254.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель - РИА Новости, 27.07.2022

При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T10:22

2022-07-27T10:22

2022-07-27T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Никитовского района Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела со стороны укронацистов ранение в голову получил мирный житель Никитовского района Горловки по улице Тимуровцев, 4", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска в 8.40 мск обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220727/donbass-1805240137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол