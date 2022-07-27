https://ria.ru/20220727/gorlovka-1805211825.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 27.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T00:27

2022-07-27T00:27

2022-07-27T00:27

специальная военная операция на украине

в мире

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горловка

украина

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ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК во вторник сообщало о шести обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе с применением ракет из РСЗО "Град" и снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, с 2014 года находится под контролем Донецкой Народной Республики. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220726/obstrel-1805123447.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), горловка, украина