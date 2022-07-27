Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 23.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, с 2014 года находится под контролем Донецкой Народной Республики. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.