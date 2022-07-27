https://ria.ru/20220727/gazprom-1805399743.html

Вице-премьер Молдавии назвал "Газпром" ненадежным поставщиком

Вице-премьер Молдавии назвал "Газпром" ненадежным поставщиком - РИА Новости, 27.07.2022

Вице-премьер Молдавии назвал "Газпром" ненадежным поставщиком

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну утверждает, что "Газпром" становится ненадежным поставщиком топлива, поскольку не может подтвердить,... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T17:47

2022-07-27T17:47

2022-07-27T18:07

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КИШИНЕВ, 27 июл - РИА Новости. Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну утверждает, что "Газпром" становится ненадежным поставщиком топлива, поскольку не может подтвердить, будут ли у республики необходимые объемы газа.В Молдавии с 24 февраля действует режим ЧП из-за ситуации на Украине и энергетического кризиса. Правительство намерено обратиться к парламенту с просьбой продлить действие этого режима еще на 60 дней, одним из автором инициативы стал Спыну."В последнее время "Газпром" становится не очень надежным поставщиком газа, есть некоторые неопределенности, даже сегодня мы видим новые ограничения поставок газа в Европу. Поскольку у нас уже есть контракт с "Газпромом", но, к сожалению, нет ответа, будет ли обеспечен необходимый объем поставок газа, нужно убедиться, что в ближайшие два месяца мы сможем принимать решения (без парламента, который уходит на каникулы до октября - ред.), независимо от решения "Газпрома" по поводу контракта с "Молдовагазом", - сказал Спыну на заседании правительства.Он напомнил, что 70% электроэнергии Молдавия получает от Молдавской ГРЭС, которая также работает на российском газе, поэтому республика должна позаботиться об энергетической стабильности.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.Тендер на проведение аудита провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, но власти продолжают поиски аудита. Однако теперь у "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.

https://ria.ru/20220715/moldaviya-1802867762.html

https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798199369.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, украина, европа, молдовагаз, газпром, в мире