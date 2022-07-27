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Руденя: в Тверской области будет реализован проект масштабной газификации - РИА Новости, 27.07.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220727/gazifikatsiya-1805412864.html
Руденя: в Тверской области будет реализован проект масштабной газификации
Руденя: в Тверской области будет реализован проект масштабной газификации - РИА Новости, 27.07.2022
Руденя: в Тверской области будет реализован проект масштабной газификации
В Тверской области будет реализован проект масштабной газификации, заявил в среду губернатор региона Игорь Руденя на заседании регионального штаба по... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T18:26
2022-07-27T18:26
тверская область
тверская область
экономика
газпром
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 27 июл – РИА Новости. В Тверской области будет реализован проект масштабной газификации, заявил в среду губернатор региона Игорь Руденя на заседании регионального штаба по газификации Тверской области.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на совещании были рассмотрены вопросы догазификации домовладений, строительства и проектирования объектов."Сегодня нам предоставлены все возможности, чтобы газифицировать Тверскую область. Наш регион одним из первых подписал соглашение с "Газпромом" о масштабной газификации Верхневолжья. Задача – стать одним из первых субъектов страны, где этот проект будет успешно реализован", – сказал Руденя.Тверская область в числе первых регионов страны также начала сбор заявок, заключение договоров с жителями и проведение газа до границ участков домовладений. По актуальным данным, заключено 7823 договора, из них исполнено до границ участка – 3339 (43%).Всего до 2024 года мероприятия по догазификации будут реализованы в 616 населенных пунктах Тверской области, 8568 домовладениях.Для эффективной реализации программы в Тверской области были приняты решения по сокращению сроков выдачи техусловий, установлена нулевая ставка налога на имущество для всех новых объектов газовой инфраструктуры, построенных в рамках программы с начала текущего года.Всего до 2025 года в Тверской области планируется построить более 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.
https://ria.ru/20220527/gazifikatsiya-1791091084.html
https://ria.ru/20220520/lgotniki-1789745283.html
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тверская область, экономика, газпром, игорь руденя
18:26 27.07.2022
 

Руденя: в Тверской области будет реализован проект масштабной газификации

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 27 июл – РИА Новости. В Тверской области будет реализован проект масштабной газификации, заявил в среду губернатор региона Игорь Руденя на заседании регионального штаба по газификации Тверской области.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на совещании были рассмотрены вопросы догазификации домовладений, строительства и проектирования объектов.
"Сегодня нам предоставлены все возможности, чтобы газифицировать Тверскую область. Наш регион одним из первых подписал соглашение с "Газпромом" о масштабной газификации Верхневолжья. Задача – стать одним из первых субъектов страны, где этот проект будет успешно реализован", – сказал Руденя.
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Тверская область в числе первых регионов страны также начала сбор заявок, заключение договоров с жителями и проведение газа до границ участков домовладений. По актуальным данным, заключено 7823 договора, из них исполнено до границ участка – 3339 (43%).
Всего до 2024 года мероприятия по догазификации будут реализованы в 616 населенных пунктах Тверской области, 8568 домовладениях.
Для эффективной реализации программы в Тверской области были приняты решения по сокращению сроков выдачи техусловий, установлена нулевая ставка налога на имущество для всех новых объектов газовой инфраструктуры, построенных в рамках программы с начала текущего года.
Всего до 2025 года в Тверской области планируется построить более 148 километров газопроводов-отводов, 1,1 тысячи километров газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тысяч домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.
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Тверская областьТверская областьЭкономикаГазпромИгорь Руденя
 
 
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