https://ria.ru/20220727/gaz-1805429938.html

Социальная газификация затронула 65 тысяч жителей МО

Социальная газификация затронула 65 тысяч жителей МО - РИА Новости, 27.07.2022

Социальная газификация затронула 65 тысяч жителей МО

Газ попрограмме "Социальная газификация" провели к границам домовладений 65 тысяч жителей Московской области в 1800 населенных пунктах. Об этом рассказал... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T19:35

2022-07-27T19:35

2022-07-27T19:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Газ попрограмме "Социальная газификация" провели к границам домовладений 65 тысяч жителей Московской области в 1800 населенных пунктах. Об этом рассказал вице-губернатор области Евгений Хромушин, сообщил телеканал "360".Программа завершена уже на 65%, построено более 1,2 тысячи километров газопровода.Жители Московской области могут подать заявку на участие в программе в офисах "Мособлгаза", в стационарных или мобильных офисах социальной газификации, а также на сайте "Госуслуги".Льготники могут воспользоваться услугой бесплатно, также для оплаты работ можно использовать средства материнского капитала.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)