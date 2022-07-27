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Социальная газификация затронула 65 тысяч жителей МО - РИА Новости, 27.07.2022
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Социальная газификация затронула 65 тысяч жителей МО
Социальная газификация затронула 65 тысяч жителей МО - РИА Новости, 27.07.2022
Социальная газификация затронула 65 тысяч жителей МО
Газ попрограмме "Социальная газификация" провели к границам домовладений 65 тысяч жителей Московской области в 1800 населенных пунктах. Об этом рассказал... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:35
2022-07-27T19:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Газ попрограмме "Социальная газификация" провели к границам домовладений 65 тысяч жителей Московской области в 1800 населенных пунктах. Об этом рассказал вице-губернатор области Евгений Хромушин, сообщил телеканал "360".Программа завершена уже на 65%, построено более 1,2 тысячи километров газопровода.Жители Московской области могут подать заявку на участие в программе в офисах "Мособлгаза", в стационарных или мобильных офисах социальной газификации, а также на сайте "Госуслуги".Льготники могут воспользоваться услугой бесплатно, также для оплаты работ можно использовать средства материнского капитала.
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московская область (подмосковье)
19:35 27.07.2022
 

Социальная газификация затронула 65 тысяч жителей МО

© РИА Новости / Антон ДенисовРабота стационарного офиса социальной газификации АО "Мособлгаз" в городе Истра
Работа стационарного офиса социальной газификации АО Мособлгаз в городе Истра - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Газ попрограмме "Социальная газификация" провели к границам домовладений 65 тысяч жителей Московской области в 1800 населенных пунктах. Об этом рассказал вице-губернатор области Евгений Хромушин, сообщил телеканал "360".
Программа завершена уже на 65%, построено более 1,2 тысячи километров газопровода.
Жители Московской области могут подать заявку на участие в программе в офисах "Мособлгаза", в стационарных или мобильных офисах социальной газификации, а также на сайте "Госуслуги".
Льготники могут воспользоваться услугой бесплатно, также для оплаты работ можно использовать средства материнского капитала.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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