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Социальная газификация затронула 65 тысяч жителей МО
Социальная газификация затронула 65 тысяч жителей МО - РИА Новости, 27.07.2022
Социальная газификация затронула 65 тысяч жителей МО
Газ попрограмме "Социальная газификация" провели к границам домовладений 65 тысяч жителей Московской области в 1800 населенных пунктах. Об этом рассказал... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T19:35
2022-07-27T19:35
2022-07-27T19:35
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Газ попрограмме "Социальная газификация" провели к границам домовладений 65 тысяч жителей Московской области в 1800 населенных пунктах. Об этом рассказал вице-губернатор области Евгений Хромушин, сообщил телеканал "360".Программа завершена уже на 65%, построено более 1,2 тысячи километров газопровода.Жители Московской области могут подать заявку на участие в программе в офисах "Мособлгаза", в стационарных или мобильных офисах социальной газификации, а также на сайте "Госуслуги".Льготники могут воспользоваться услугой бесплатно, также для оплаты работ можно использовать средства материнского капитала.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Газ попрограмме "Социальная газификация" провели к границам домовладений 65 тысяч жителей Московской области в 1800 населенных пунктах. Об этом рассказал вице-губернатор области Евгений Хромушин, сообщил телеканал "360"
.
Программа завершена уже на 65%, построено более 1,2 тысячи километров газопровода.
Жители Московской области могут подать заявку на участие в программе в офисах "Мособлгаза", в стационарных или мобильных офисах социальной газификации, а также на сайте "Госуслуги".
Льготники могут воспользоваться услугой бесплатно, также для оплаты работ можно использовать средства материнского капитала.