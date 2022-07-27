https://ria.ru/20220727/gaz-1805292481.html
В Германии испугались дефицита туалетной бумаги без российского газа
В Германии испугались дефицита туалетной бумаги без российского газа - РИА Новости, 27.07.2022
В Германии испугались дефицита туалетной бумаги без российского газа
Прекращение поставок российского газа в Германию может пагубно отразиться на производстве бумажной продукции в стране. Об этом заявил в интервью газете Die Zeit РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T12:36
2022-07-27T12:36
2022-07-27T13:42
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Прекращение поставок российского газа в Германию может пагубно отразиться на производстве бумажной продукции в стране. Об этом заявил в интервью газете Die Zeit председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.По его словам, бумага в повседневной жизни немцев встречается "повсюду". "То, что газеты печатаются на ней, для большинства очевидно. Но речь идет также об упаковочной бумаге, которая нужна для хранения и транспортировки продуктов питания. К тому же лекарства упаковываются в картонные коробки, в них же находятся и бумажные инструкции. Картон тоже используют и во многих предметах гигиены, например в туалетной бумаге", — пояснил специалист.Шаллер подчеркнул, что для производства бумаги необходимы "вода, электроэнергия, тепло и персонал", и эту устоявшуюся технологию не удастся изменить в короткие сроки. Если поставки российского газа вовсе прекратятся, производство придется замедлить, что, в свою очередь, трудновыполнимо и экономически нецелесообразно, подытожил он.Сокращение объемов поставок газа из России в этом году связано с остановкой поставок по магистрали "Ямал — Европа", уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе, а также со снижением из-за технических работ поставок по "Турецкому потоку".
https://ria.ru/20220727/gaz-1805218450.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, донбасс, россия, москва, северный поток, турецкий поток
12:36 27.07.2022 (обновлено: 13:42 27.07.2022)
В Германии испугались дефицита туалетной бумаги без российского газа
Die Zeit: нехватка российского газа может обернуться дефицитом туалетной бумаги в Германии
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Прекращение поставок российского газа в Германию может пагубно отразиться на производстве бумажной продукции в стране. Об этом заявил в интервью газете Die Zeit
председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.
По его словам, бумага в повседневной жизни немцев встречается "повсюду".
"То, что газеты печатаются на ней, для большинства очевидно. Но речь идет также об упаковочной бумаге, которая нужна для хранения и транспортировки продуктов питания. К тому же лекарства упаковываются в картонные коробки, в них же находятся и бумажные инструкции. Картон тоже используют и во многих предметах гигиены, например в туалетной бумаге", — пояснил специалист.
Шаллер подчеркнул, что для производства бумаги необходимы "вода, электроэнергия, тепло и персонал", и эту устоявшуюся технологию не удастся изменить в короткие сроки. Если поставки российского газа вовсе прекратятся, производство придется замедлить, что, в свою очередь, трудновыполнимо и экономически нецелесообразно, подытожил он.
Сокращение объемов поставок газа из России
в этом году связано с остановкой поставок по магистрали "Ямал — Европа", уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — "Северному потоку
" и украинской газотранспортной системе, а также со снижением из-за технических работ поставок по "Турецкому потоку
".