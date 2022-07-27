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Франция планирует заполнить газохранилища на 100 процентов к 1 ноября - РИА Новости, 27.07.2022
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Франция планирует заполнить газохранилища на 100 процентов к 1 ноября
Франция планирует заполнить газохранилища на 100 процентов к 1 ноября - РИА Новости, 27.07.2022
Франция планирует заполнить газохранилища на 100 процентов к 1 ноября
Франция намерена полностью заполнить стратегические газохранилища к 1 ноября, что превосходит цели, поставленные Еврокомиссией, сообщила в среду министр... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T10:20
2022-07-27T10:20
евросоюз
франция
еврокомиссия
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ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости. Франция намерена полностью заполнить стратегические газохранилища к 1 ноября, что превосходит цели, поставленные Еврокомиссией, сообщила в среду министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше в эфире телеканала TF1."Наша цель – заполнить стратегические газохранилища на 100% к 1 ноября. Мы поставили себе эту более амбициозную цель. Мы убеждены, что нужно принять все меры, чтобы защитить французских граждан и подготовиться к зиме", – сказала Панье-Рюнаше.Во вторник министры энергетики стран ЕС согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15%.Евросоюз в июне принял новые правила, по которым хранилища должны быть заполнены "голубым топливом" на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы - на 90%. Газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.
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евросоюз, франция, еврокомиссия
10:20 27.07.2022
 
Франция планирует заполнить газохранилища на 100 процентов к 1 ноября

Министр энергетики Франции: страна планирует полностью заполнить газохранилища к 1 ноября

© AP Photo / Michel SpinglerКомпрессорная станция на севере Франции
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© AP Photo / Michel Spingler
Компрессорная станция на севере Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 27 июл - РИА Новости. Франция намерена полностью заполнить стратегические газохранилища к 1 ноября, что превосходит цели, поставленные Еврокомиссией, сообщила в среду министр энергетических преобразований страны Аньес Панье-Рюнаше в эфире телеканала TF1.
"Наша цель – заполнить стратегические газохранилища на 100% к 1 ноября. Мы поставили себе эту более амбициозную цель. Мы убеждены, что нужно принять все меры, чтобы защитить французских граждан и подготовиться к зиме", – сказала Панье-Рюнаше.
Во вторник министры энергетики стран ЕС согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15%.
Евросоюз в июне принял новые правила, по которым хранилища должны быть заполнены "голубым топливом" на 80% к 1 ноября 2022 года, а в последующие годы - на 90%. Газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.
Газокомпрессорная станция в Литве - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
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