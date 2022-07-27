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В Москве пройдет фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 27.07.2022
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В Москве пройдет фестиваль "День Индии"
В Москве пройдет фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 27.07.2022
В Москве пройдет фестиваль "День Индии"
Один из самых популярных этнических фестивалей Москвы "День Индии" состоится с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты", сообщает Индийский... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:30
2022-07-27T14:39
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Один из самых популярных этнических фестивалей Москвы "День Индии" состоится с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты", сообщает Индийский культурно-национальный центр SITA.Масштабный летний праздник пройдет в Москве в седьмой раз с 2014 года. Гости фестиваля погрузятся в атмосферу страны Бхарата – так сами индусы называют свою родину – с ее ароматами специй и благовоний, вкусами спелого манго и свежих чапати, традиционной музыкой и танцами. Четырехдневный фестиваль дружбы объединит самые зрелищные мероприятия и активности, которыми известна страна.В этом году фестиваль посвящен 75-летию установления дипломатических связей между нашими странами. Тема – экология и здоровый образ жизни.Гостей ждет насыщенная программа, включающая болливудские фильмы, показы индийских дизайнеров, детский шахматный турнир. В зоне релакса 200 профессионалов проведут медитации и мастер-классы по йоге. В том числе специальные занятия будут проходить для детей и пенсионеров.На индийском базаре с более чем 120 лавками будут представлены специи, натуральная косметика украшения и сувениры, чай, мебель из красного дерева. В зоне фуд-корта - блюда от 30 ресторанов. Более 20 опытных мастеров по мехенди будут наносить гостям праздника рисунки на кожу хной, а индийские астрологи составят прогнозы.В образовательной части программы – уроки хинди, мастер-классы по приготовлению индийских блюд, занятия национальными танцами, лекции по аюрведе.Одно из самых ярких событий – фестиваль колесниц Ратха-Ятра, во время которого по главной аллее парка пройдет процессия из танцоров и музыкантов во главе с повозкой, заполненной цветами и фруктами для всех гостей. В честь празднования 40-летия фильма "Танцор диско" в рамках фестиваля покажут легендарную индийскую музыкальную ленту. На "Дне Индии" у гостей появится возможность стать участниками церемонии традиционной свадьбы.
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13:30 27.07.2022 (обновлено: 14:39 27.07.2022)
 
В Москве пройдет фестиваль "День Индии"

В Москве с 11 по 14 августа состоится фестиваль "День Индии"

© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"Участники "India day festival"
Участники India day festival - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Один из самых популярных этнических фестивалей Москвы "День Индии" состоится с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты", сообщает Индийский культурно-национальный центр SITA.
Масштабный летний праздник пройдет в Москве в седьмой раз с 2014 года. Гости фестиваля погрузятся в атмосферу страны Бхарата – так сами индусы называют свою родину – с ее ароматами специй и благовоний, вкусами спелого манго и свежих чапати, традиционной музыкой и танцами. Четырехдневный фестиваль дружбы объединит самые зрелищные мероприятия и активности, которыми известна страна.

"Каждый год фестиваль проводится в последний месяц лета в честь празднования Дня независимости Индии, который отмечается 15 августа. В 2022 году после вынужденного перерыва главный этнический фестиваль возвращается в Москву, и пройдет в формате open-air без всяких ограничений", – сказал основатель "Дня Индии", президент Индийского национального культурного центра SITA Сэмми Котвани.

В этом году фестиваль посвящен 75-летию установления дипломатических связей между нашими странами. Тема – экология и здоровый образ жизни.
Гостей ждет насыщенная программа, включающая болливудские фильмы, показы индийских дизайнеров, детский шахматный турнир. В зоне релакса 200 профессионалов проведут медитации и мастер-классы по йоге. В том числе специальные занятия будут проходить для детей и пенсионеров.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаФестиваль "День Индии" в Сокольниках
Фестиваль День Индии в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Фестиваль "День Индии" в Сокольниках
На индийском базаре с более чем 120 лавками будут представлены специи, натуральная косметика украшения и сувениры, чай, мебель из красного дерева. В зоне фуд-корта - блюда от 30 ресторанов. Более 20 опытных мастеров по мехенди будут наносить гостям праздника рисунки на кожу хной, а индийские астрологи составят прогнозы.
© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"

Танцы на фестивале "День Индии"

Участники India day festival
1 из 4

Танцы на фестивале "День Индии"

© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"
© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"

Участница фестиваля "День Индии"

Участники India day festival
2 из 4

Участница фестиваля "День Индии"

© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"
© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"

Необычный костюм на фестивале "День Индии"

Участники India day festival
3 из 4

Необычный костюм на фестивале "День Индии"

© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"
© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"

Фестиваль "День Индии"

Участники India day festival
4 из 4

Фестиваль "День Индии"

© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"
1 из 4

Танцы на фестивале "День Индии"

© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"
2 из 4

Участница фестиваля "День Индии"

© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"
3 из 4

Необычный костюм на фестивале "День Индии"

© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"
4 из 4

Фестиваль "День Индии"

© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"
В образовательной части программы – уроки хинди, мастер-классы по приготовлению индийских блюд, занятия национальными танцами, лекции по аюрведе.
Одно из самых ярких событий – фестиваль колесниц Ратха-Ятра, во время которого по главной аллее парка пройдет процессия из танцоров и музыкантов во главе с повозкой, заполненной цветами и фруктами для всех гостей. В честь празднования 40-летия фильма "Танцор диско" в рамках фестиваля покажут легендарную индийскую музыкальную ленту.
На "Дне Индии" у гостей появится возможность стать участниками церемонии традиционной свадьбы.
Девушки делает селфи во время обсыпания краской на фестивале индийской культуры Холи Мела в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 11:43Туризм
Индия в Москве! Праздник Холи Мела — любовь, радость и яркие краски
 
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