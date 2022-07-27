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В Москве пройдет фестиваль "День Индии"

В Москве пройдет фестиваль "День Индии" - РИА Новости, 27.07.2022

В Москве пройдет фестиваль "День Индии"

Один из самых популярных этнических фестивалей Москвы "День Индии" состоится с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты", сообщает Индийский... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:30

2022-07-27T13:30

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Один из самых популярных этнических фестивалей Москвы "День Индии" состоится с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты", сообщает Индийский культурно-национальный центр SITA.Масштабный летний праздник пройдет в Москве в седьмой раз с 2014 года. Гости фестиваля погрузятся в атмосферу страны Бхарата – так сами индусы называют свою родину – с ее ароматами специй и благовоний, вкусами спелого манго и свежих чапати, традиционной музыкой и танцами. Четырехдневный фестиваль дружбы объединит самые зрелищные мероприятия и активности, которыми известна страна.В этом году фестиваль посвящен 75-летию установления дипломатических связей между нашими странами. Тема – экология и здоровый образ жизни.Гостей ждет насыщенная программа, включающая болливудские фильмы, показы индийских дизайнеров, детский шахматный турнир. В зоне релакса 200 профессионалов проведут медитации и мастер-классы по йоге. В том числе специальные занятия будут проходить для детей и пенсионеров.На индийском базаре с более чем 120 лавками будут представлены специи, натуральная косметика украшения и сувениры, чай, мебель из красного дерева. В зоне фуд-корта - блюда от 30 ресторанов. Более 20 опытных мастеров по мехенди будут наносить гостям праздника рисунки на кожу хной, а индийские астрологи составят прогнозы.В образовательной части программы – уроки хинди, мастер-классы по приготовлению индийских блюд, занятия национальными танцами, лекции по аюрведе.Одно из самых ярких событий – фестиваль колесниц Ратха-Ятра, во время которого по главной аллее парка пройдет процессия из танцоров и музыкантов во главе с повозкой, заполненной цветами и фруктами для всех гостей. В честь празднования 40-летия фильма "Танцор диско" в рамках фестиваля покажут легендарную индийскую музыкальную ленту. На "Дне Индии" у гостей появится возможность стать участниками церемонии традиционной свадьбы.

https://ria.ru/20220320/kholi-1779060017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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