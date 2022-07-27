В Москве пройдет фестиваль "День Индии"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Один из самых популярных этнических фестивалей Москвы "День Индии" состоится с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты", сообщает Индийский культурно-национальный центр SITA.Масштабный летний праздник пройдет в Москве в седьмой раз с 2014 года. Гости фестиваля погрузятся в атмосферу страны Бхарата – так сами индусы называют свою родину – с ее ароматами специй и благовоний, вкусами спелого манго и свежих чапати, традиционной музыкой и танцами. Четырехдневный фестиваль дружбы объединит самые зрелищные мероприятия и активности, которыми известна страна.В этом году фестиваль посвящен 75-летию установления дипломатических связей между нашими странами. Тема – экология и здоровый образ жизни.Гостей ждет насыщенная программа, включающая болливудские фильмы, показы индийских дизайнеров, детский шахматный турнир. В зоне релакса 200 профессионалов проведут медитации и мастер-классы по йоге. В том числе специальные занятия будут проходить для детей и пенсионеров.На индийском базаре с более чем 120 лавками будут представлены специи, натуральная косметика украшения и сувениры, чай, мебель из красного дерева. В зоне фуд-корта - блюда от 30 ресторанов. Более 20 опытных мастеров по мехенди будут наносить гостям праздника рисунки на кожу хной, а индийские астрологи составят прогнозы.В образовательной части программы – уроки хинди, мастер-классы по приготовлению индийских блюд, занятия национальными танцами, лекции по аюрведе.Одно из самых ярких событий – фестиваль колесниц Ратха-Ятра, во время которого по главной аллее парка пройдет процессия из танцоров и музыкантов во главе с повозкой, заполненной цветами и фруктами для всех гостей. В честь празднования 40-летия фильма "Танцор диско" в рамках фестиваля покажут легендарную индийскую музыкальную ленту. На "Дне Индии" у гостей появится возможность стать участниками церемонии традиционной свадьбы.
МОСКВА, 27 июл —РИА Новости. Один из самых популярных этнических фестивалей Москвы "День Индии" состоится с 11 по 14 августа в ландшафтном парке "Остров Мечты", сообщает Индийский культурно-национальный центр SITA.
Масштабный летний праздник пройдет в Москве в седьмой раз с 2014 года. Гости фестиваля погрузятся в атмосферу страны Бхарата – так сами индусы называют свою родину – с ее ароматами специй и благовоний, вкусами спелого манго и свежих чапати, традиционной музыкой и танцами. Четырехдневный фестиваль дружбы объединит самые зрелищные мероприятия и активности, которыми известна страна.
"Каждый год фестиваль проводится в последний месяц лета в честь празднования Дня независимости Индии, который отмечается 15 августа. В 2022 году после вынужденного перерыва главный этнический фестиваль возвращается в Москву, и пройдет в формате open-air без всяких ограничений", – сказал основатель "Дня Индии", президент Индийского национального культурного центра SITA Сэмми Котвани.
В этом году фестиваль посвящен 75-летию установления дипломатических связей между нашими странами. Тема – экология и здоровый образ жизни.
Гостей ждет насыщенная программа, включающая болливудские фильмы, показы индийских дизайнеров, детский шахматный турнир. В зоне релакса 200 профессионалов проведут медитации и мастер-классы по йоге. В том числе специальные занятия будут проходить для детей и пенсионеров.
На индийском базаре с более чем 120 лавками будут представлены специи, натуральная косметика украшения и сувениры, чай, мебель из красного дерева. В зоне фуд-корта - блюда от 30 ресторанов. Более 20 опытных мастеров по мехенди будут наносить гостям праздника рисунки на кожу хной, а индийские астрологи составят прогнозы.
В образовательной части программы – уроки хинди, мастер-классы по приготовлению индийских блюд, занятия национальными танцами, лекции по аюрведе.
Одно из самых ярких событий – фестиваль колесниц Ратха-Ятра, во время которого по главной аллее парка пройдет процессия из танцоров и музыкантов во главе с повозкой, заполненной цветами и фруктами для всех гостей. В честь празднования 40-летия фильма "Танцор диско" в рамках фестиваля покажут легендарную индийскую музыкальную ленту.
На "Дне Индии" у гостей появится возможность стать участниками церемонии традиционной свадьбы.
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