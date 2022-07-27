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Международный фестиваль кинодебютов пройдет в Екатеринбурге в августе - РИА Новости, 27.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220727/festival-1805265949.html
Международный фестиваль кинодебютов пройдет в Екатеринбурге в августе
Международный фестиваль кинодебютов пройдет в Екатеринбурге в августе - РИА Новости, 27.07.2022
Международный фестиваль кинодебютов пройдет в Екатеринбурге в августе
Первый Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента "Одна шестая" пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T13:18
2022-07-27T13:18
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южная корея
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Первый Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента "Одна шестая" пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа, сообщается на сайте губернатора Свердловской области. Заявки на участие в смотре уже поступили из десятков регионов России и стран зарубежья. Специально для работы на мероприятии приедут спикеры из российских городов, а также Кыргызстана, Хорватии, Узбекистана, Южной Кореи и других стран. Для участников разработана деловая программа, состоящая из двух лабораторий – актерской и сценарной – и форума, где обсудят актуальные для киноиндустрии темы.В программу войдут игровые и документальные фильмы, планируется показ анимационных картин. Международное жюри определит победителей в четырех номинациях: "Лучший международный игровой дебют", "Лучший международный неигровой дебют", "Лучший российский игровой дебют", "Лучший российский неигровой дебют".
https://ria.ru/20220726/festival-1805138975.html
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новости культуры, свердловская область, россия, хорватия, узбекистан, южная корея, кино и сериалы, екатеринбург, кинофестиваль
13:18 27.07.2022
 
Международный фестиваль кинодебютов пройдет в Екатеринбурге в августе

Международный фестиваль кинодебютов пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Первый Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента "Одна шестая" пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа, сообщается на сайте губернатора Свердловской области.
Заявки на участие в смотре уже поступили из десятков регионов России и стран зарубежья.
Специально для работы на мероприятии приедут спикеры из российских городов, а также Кыргызстана, Хорватии, Узбекистана, Южной Кореи и других стран. Для участников разработана деловая программа, состоящая из двух лабораторий – актерской и сценарной – и форума, где обсудят актуальные для киноиндустрии темы.
В программу войдут игровые и документальные фильмы, планируется показ анимационных картин. Международное жюри определит победителей в четырех номинациях: "Лучший международный игровой дебют", "Лучший международный неигровой дебют", "Лучший российский игровой дебют", "Лучший российский неигровой дебют".
Кинофестиваль Окно в Европу - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
Вчера, 17:23Культура
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КультураНовости культурыСвердловская областьРоссияХорватияУзбекистанЮжная КореяКино и сериалыЕкатеринбургкинофестиваль
 
 
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