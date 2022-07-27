https://ria.ru/20220727/festival-1805265949.html

Международный фестиваль кинодебютов пройдет в Екатеринбурге в августе

Международный фестиваль кинодебютов пройдет в Екатеринбурге в августе - РИА Новости, 27.07.2022

Международный фестиваль кинодебютов пройдет в Екатеринбурге в августе

Первый Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента "Одна шестая" пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T13:18

2022-07-27T13:18

2022-07-27T13:18

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Первый Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента "Одна шестая" пройдет в Екатеринбурге с 12 по 17 августа, сообщается на сайте губернатора Свердловской области. Заявки на участие в смотре уже поступили из десятков регионов России и стран зарубежья. Специально для работы на мероприятии приедут спикеры из российских городов, а также Кыргызстана, Хорватии, Узбекистана, Южной Кореи и других стран. Для участников разработана деловая программа, состоящая из двух лабораторий – актерской и сценарной – и форума, где обсудят актуальные для киноиндустрии темы.В программу войдут игровые и документальные фильмы, планируется показ анимационных картин. Международное жюри определит победителей в четырех номинациях: "Лучший международный игровой дебют", "Лучший международный неигровой дебют", "Лучший российский игровой дебют", "Лучший российский неигровой дебют".

https://ria.ru/20220726/festival-1805138975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, свердловская область, россия, хорватия, узбекистан, южная корея, кино и сериалы, екатеринбург, кинофестиваль