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Суд ЕС: для запрета вещания RT France достаточно поддержки позиции России - РИА Новости, 27.07.2022
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Суд ЕС: для запрета вещания RT France достаточно поддержки позиции России
Суд ЕС: для запрета вещания RT France достаточно поддержки позиции России - РИА Новости, 27.07.2022
Суд ЕС: для запрета вещания RT France достаточно поддержки позиции России
Большая палата европейского суда общей юрисдикции признала, что Европейский Совет имел право запретить вещание телеканала RT France на основании того, что тот... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T17:08
2022-07-27T17:08
сергей лавров
валерий фадеев
тереза рибейру
европа
обсе
совет европы
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Большая палата европейского суда общей юрисдикции признала, что Европейский Совет имел право запретить вещание телеканала RT France на основании того, что тот выступает в поддержку специальной операции на Украине, при этом не указав никаких нарушений закона, следует из документа на сайте суда.Ранее в среду суд отклонил иск RT France о приостановке действия санкций Евросоюза, в рамках которых было запрещено вещание ряда СМИ, в том числе RT. Телеканал уже заявил о намерении подать апелляцию."Что касается целей общей политики в сфере иностранных дел и безопасности, то Совет (Европы) имеет широкие права в определении целей ограничительных мер, которые Европейский союз принял в этой области. С этой точки зрения, Совет (Европы) не может подвергаться критике за решение, что принятие необходимых мер в ответ на серьезную угрозу миру у границ Европы и нарушение международного права может также включать временный запрет на выдачу в эфир контента определенными СМИ, финансируемыми российским государством, на том основании, что эти СМИ будут поддерживать военную агрессию Российской Федерации в отношении Украины", - сказано в решении суда.Распространение телеканалом информации, которая поддерживает и оправдывает действия российских вооруженных сил на Украине, по мнению суда, "в состоянии представлять существенную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности Союза". При этом в документе никак не оговаривается, каким именно образом обществу угрожает освещение событий не Украине и позиции России.Представленные телеканалом доказательства сбалансированной подачи информации суд счел не соответствующими "обязательствам и ответственности аудиовизуальных медийных организаций", не уточнив опять же, о чем именно идет речь.Суд назвал иск телеканала "необоснованным", постановив, что запрет на вещание не нарушает в непропорциональной мере право RT France на свободу слова и выражения, так как эти ограничительные меры носят временный и обратимый характер.При этом в решении открыто признается, что решение ЕС было направлено на оказание давления на Россию с целью прекращения операции на Украине, а факты каких-либо нарушений не упоминаются.Кроме того, суд признал, что власти Евросоюза не были обязаны проводить слушание по делу телеканала до вынесения решения о временной приостановке вещания, поскольку необходимо было обеспечить немедленное введение ограничительных мер.Дискриминация по национальному признаку, о которой было заявлено в иске RT France, не попадает под юрисдикцию Хартии Евросоюза по правам человека и не имеет достаточной доказательной базы, отмечается в документе.Апелляция может быть подана в суд Европейского союза в течение двух месяцев и 10 дней после уведомления о вынесении судом решения, говорится в пресс-релизе.Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220727/sud-1805293847.html
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сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, европа, обсе, совет европы, санкции в отношении россии, евросоюз, россия, украина, в мире
17:08 27.07.2022
 
Суд ЕС: для запрета вещания RT France достаточно поддержки позиции России

Суд ЕС признал, что для запрета вещания RT France достаточно поддержки им позиции России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Большая палата европейского суда общей юрисдикции признала, что Европейский Совет имел право запретить вещание телеканала RT France на основании того, что тот выступает в поддержку специальной операции на Украине, при этом не указав никаких нарушений закона, следует из документа на сайте суда.
Ранее в среду суд отклонил иск RT France о приостановке действия санкций Евросоюза, в рамках которых было запрещено вещание ряда СМИ, в том числе RT. Телеканал уже заявил о намерении подать апелляцию.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 12:39Медиавойны
В Кремле сожалеют о решении суда ЕС, отклонившего иск RT France
"Что касается целей общей политики в сфере иностранных дел и безопасности, то Совет (Европы) имеет широкие права в определении целей ограничительных мер, которые Европейский союз принял в этой области. С этой точки зрения, Совет (Европы) не может подвергаться критике за решение, что принятие необходимых мер в ответ на серьезную угрозу миру у границ Европы и нарушение международного права может также включать временный запрет на выдачу в эфир контента определенными СМИ, финансируемыми российским государством, на том основании, что эти СМИ будут поддерживать военную агрессию Российской Федерации в отношении Украины", - сказано в решении суда.
Распространение телеканалом информации, которая поддерживает и оправдывает действия российских вооруженных сил на Украине, по мнению суда, "в состоянии представлять существенную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности Союза". При этом в документе никак не оговаривается, каким именно образом обществу угрожает освещение событий не Украине и позиции России.
Представленные телеканалом доказательства сбалансированной подачи информации суд счел не соответствующими "обязательствам и ответственности аудиовизуальных медийных организаций", не уточнив опять же, о чем именно идет речь.
Суд назвал иск телеканала "необоснованным", постановив, что запрет на вещание не нарушает в непропорциональной мере право RT France на свободу слова и выражения, так как эти ограничительные меры носят временный и обратимый характер.
При этом в решении открыто признается, что решение ЕС было направлено на оказание давления на Россию с целью прекращения операции на Украине, а факты каких-либо нарушений не упоминаются.
Кроме того, суд признал, что власти Евросоюза не были обязаны проводить слушание по делу телеканала до вынесения решения о временной приостановке вещания, поскольку необходимо было обеспечить немедленное введение ограничительных мер.
Дискриминация по национальному признаку, о которой было заявлено в иске RT France, не попадает под юрисдикцию Хартии Евросоюза по правам человека и не имеет достаточной доказательной базы, отмечается в документе.
Апелляция может быть подана в суд Европейского союза в течение двух месяцев и 10 дней после уведомления о вынесении судом решения, говорится в пресс-релизе.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне российской операции по демилитаризации Украины, решение было обнародовано в официальном журнале ЕС. В частности, в приложении к решению перечислены следующие организации: RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik без указания подробностей.
Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Вчера, 12:21Медиавойны
Европейский суд отклонил иск RT France об отмене запрета на вещание
 
Сергей ЛавровВалерий ФадеевТереза РибейруЕвропаОБСЕСовет ЕвропыСанкции в отношении РоссииЕвросоюзРоссияУкраинаВ мире
 
 
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