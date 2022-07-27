https://ria.ru/20220727/evakuatsiya-1805455361.html

Россия эвакуировала почти 2,9 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Россия эвакуировала почти 2,9 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 27.07.2022

Россия эвакуировала почти 2,9 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Россия, несмотря на противодействие киевского режима, эвакуировала с территории Украины, ДНР и ЛНР почти 2,9 миллиона человек, заявил в среду на брифинге... РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T22:21

2022-07-27T22:21

2022-07-27T22:21

в мире

россия

украина

киев

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия, несмотря на противодействие киевского режима, эвакуировала с территории Украины, ДНР и ЛНР почти 2,9 миллиона человек, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 611 человек, в том числе 3 913 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 897 868 человек, из которых 459 890 – дети", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли более 470 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило почти 2,76 миллиона обращений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, киев, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)