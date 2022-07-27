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Россия эвакуировала почти 2,9 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 27.07.2022
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Россия эвакуировала почти 2,9 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия эвакуировала почти 2,9 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 27.07.2022
Россия эвакуировала почти 2,9 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия, несмотря на противодействие киевского режима, эвакуировала с территории Украины, ДНР и ЛНР почти 2,9 миллиона человек, заявил в среду на брифинге... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:21
2022-07-27T22:21
в мире
россия
украина
киев
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия, несмотря на противодействие киевского режима, эвакуировала с территории Украины, ДНР и ЛНР почти 2,9 миллиона человек, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 611 человек, в том числе 3 913 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 897 868 человек, из которых 459 890 – дети", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли более 470 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило почти 2,76 миллиона обращений.
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в мире, россия, украина, киев, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
22:21 27.07.2022
 
Россия эвакуировала почти 2,9 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины

Минобороны: Россия эвакуировала почти 2,9 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкМестные жители ожидают эвакуации на одной из улиц в Северодонецке
Местные жители ожидают эвакуации на одной из улиц в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Местные жители ожидают эвакуации на одной из улиц в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия, несмотря на противодействие киевского режима, эвакуировала с территории Украины, ДНР и ЛНР почти 2,9 миллиона человек, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 611 человек, в том числе 3 913 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 897 868 человек, из которых 459 890 – дети", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что границу России пересекли более 470 тысяч личных автомобилей.
Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило почти 2,76 миллиона обращений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреРоссияУкраинаКиевМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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