https://ria.ru/20220727/evakuatsiya-1805455361.html
Россия эвакуировала почти 2,9 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия эвакуировала почти 2,9 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 27.07.2022
Россия эвакуировала почти 2,9 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Россия, несмотря на противодействие киевского режима, эвакуировала с территории Украины, ДНР и ЛНР почти 2,9 миллиона человек, заявил в среду на брифинге... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T22:21
2022-07-27T22:21
2022-07-27T22:21
в мире
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украина
киев
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия, несмотря на противодействие киевского режима, эвакуировала с территории Украины, ДНР и ЛНР почти 2,9 миллиона человек, заявил в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 611 человек, в том числе 3 913 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 897 868 человек, из которых 459 890 – дети", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли более 470 тысяч личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Всего от желающих эвакуироваться поступило почти 2,76 миллиона обращений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия эвакуировала почти 2,9 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины
Минобороны: Россия эвакуировала почти 2,9 миллиона человек из ДНР, ЛНР и с Украины