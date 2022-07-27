https://ria.ru/20220727/evakuatsiya-1805373270.html
В Волгоградской области эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
В Волгоградской области эвакуировали суды из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 27.07.2022
В Волгоградской области эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
Суды Волгоградской области эвакуировали из-за сообщений о "минировании", сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T16:29
2022-07-27T16:29
2022-07-27T16:49
происшествия
волгоградская область
ложные сообщения о минировании зданий
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ВОЛГОГРАД, 27 июл – РИА Новости. Суды Волгоградской области эвакуировали из-за сообщений о "минировании", сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская."В судах (Волгоградской области – ред.), куда поступили сообщения о минировании, проведена эвакуация сотрудников и посетителей до проверки данных сообщений", - рассказала Вальковская.Она отметила, что большую часть зданий судов уже проверили, угрозы не подтвердились.
https://ria.ru/20220727/terakt-1805361427.html
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происшествия, волгоградская область, ложные сообщения о минировании зданий
16:29 27.07.2022 (обновлено: 16:49 27.07.2022)
В Волгоградской области эвакуировали суды из-за сообщений о минировании
В Волгоградской области эвакуировали суды из-за ложных сообщений о минировании