https://ria.ru/20220727/energokrizis-1805338225.html
Энергокризис можно разрешить по модели продуктовой сделки, считают в Турции
Энергокризис можно разрешить по модели продуктовой сделки, считают в Турции - РИА Новости, 27.07.2022
Энергокризис можно разрешить по модели продуктовой сделки, считают в Турции
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что продуктовая сделка может стать моделью для решения энергетического кризиса. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:42
2022-07-27T14:42
2022-07-27T14:56
турция
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экономика
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цены на нефть
хулуси акар
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СТАМБУЛ, 27 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что продуктовая сделка может стать моделью для решения энергетического кризиса."Соглашение может стать моделью и для решения энергетического кризиса, вызванного ситуацией в Украине", - сказал Акар в своем выступлении на официальной церемонии открытия Координационного центра по экспорту зерна.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделку, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
https://ria.ru/20220718/evropa-1803128216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, в мире, экономика, россия, стамбул, оон, цены на нефть, хулуси акар
14:42 27.07.2022 (обновлено: 14:56 27.07.2022)
Энергокризис можно разрешить по модели продуктовой сделки, считают в Турции
Министр обороны Турции Акар: продуктовая сделка может быть моделью в решении энергокризиса