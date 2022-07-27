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Энергокризис можно разрешить по модели продуктовой сделки, считают в Турции - РИА Новости, 27.07.2022
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Энергокризис можно разрешить по модели продуктовой сделки, считают в Турции
Энергокризис можно разрешить по модели продуктовой сделки, считают в Турции - РИА Новости, 27.07.2022
Энергокризис можно разрешить по модели продуктовой сделки, считают в Турции
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что продуктовая сделка может стать моделью для решения энергетического кризиса. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:42
2022-07-27T14:56
турция
в мире
экономика
россия
стамбул
оон
цены на нефть
хулуси акар
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СТАМБУЛ, 27 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что продуктовая сделка может стать моделью для решения энергетического кризиса."Соглашение может стать моделью и для решения энергетического кризиса, вызванного ситуацией в Украине", - сказал Акар в своем выступлении на официальной церемонии открытия Координационного центра по экспорту зерна.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделку, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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турция, в мире, экономика, россия, стамбул, оон, цены на нефть, хулуси акар
14:42 27.07.2022 (обновлено: 14:56 27.07.2022)
 
Энергокризис можно разрешить по модели продуктовой сделки, считают в Турции

Министр обороны Турции Акар: продуктовая сделка может быть моделью в решении энергокризиса

© Fotolia / lphotoТанкер в море
Танкер в море - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© Fotolia / lphoto
Танкер в море. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что продуктовая сделка может стать моделью для решения энергетического кризиса.
"Соглашение может стать моделью и для решения энергетического кризиса, вызванного ситуацией в Украине", - сказал Акар в своем выступлении на официальной церемонии открытия Координационного центра по экспорту зерна.
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В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделку, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
 
ТурцияВ миреЭкономикаРоссияСтамбулООНЦены на нефтьХулуси Акар
 
 
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