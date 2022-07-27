https://ria.ru/20220727/energokrizis-1805338225.html

Энергокризис можно разрешить по модели продуктовой сделки, считают в Турции

Энергокризис можно разрешить по модели продуктовой сделки, считают в Турции - РИА Новости, 27.07.2022

Энергокризис можно разрешить по модели продуктовой сделки, считают в Турции

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что продуктовая сделка может стать моделью для решения энергетического кризиса. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T14:42

2022-07-27T14:42

2022-07-27T14:56

турция

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стамбул

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цены на нефть

хулуси акар

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СТАМБУЛ, 27 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что продуктовая сделка может стать моделью для решения энергетического кризиса."Соглашение может стать моделью и для решения энергетического кризиса, вызванного ситуацией в Украине", - сказал Акар в своем выступлении на официальной церемонии открытия Координационного центра по экспорту зерна.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделку, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220718/evropa-1803128216.html

турция

россия

стамбул

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, в мире, экономика, россия, стамбул, оон, цены на нефть, хулуси акар