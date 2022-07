https://ria.ru/20220727/emmerich-1805297890.html

Роланд Эммерих снимет спортивную эпопею о гладиаторах

2022-07-27
Роланд Эммерих снимет сериал "Those about to die" (можно перевести как "Те, кто скоро умрет"), сообщает TV Line.

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Роланд Эммерих снимет сериал "Those about to die" (можно перевести как "Те, кто скоро умрет"), сообщает TV Line.Проект основан на книге Дэниела Мэнникса. В нем расскажут о древнеримских гладиаторах. "Римская империя всегда вызывала у меня восхищение. Особенно ее невероятные игры, которые проводились в Колизее. По сути, это спортивная эпопея с сильными и разнообразными персонажами, которые исследуют пути к славе, впадают в немилость и нуждаются в том, чтобы принадлежать к чему-то большему, чем они сами", — говорит постановщик. Зрители знают Эммериха по таким проектам, как "Универсальный солдат", "День независимости", "Годзилла", "Падение Луны" и другим. Когда состоится премьера сериала "Those about to die", пока не объявлялось.

Елена Громова

