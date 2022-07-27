https://ria.ru/20220727/emmerich-1805297890.html
Роланд Эммерих снимет спортивную эпопею о гладиаторах
Роланд Эммерих снимет спортивную эпопею о гладиаторах - РИА Новости, 27.07.2022
Роланд Эммерих снимет спортивную эпопею о гладиаторах
Роланд Эммерих снимет сериал "Those about to die" (можно перевести как "Те, кто скоро умрет"), сообщает TV Line. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T14:43
2022-07-27T14:43
2022-07-27T14:43
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Роланд Эммерих снимет сериал "Those about to die" (можно перевести как "Те, кто скоро умрет"), сообщает TV Line.Проект основан на книге Дэниела Мэнникса. В нем расскажут о древнеримских гладиаторах. "Римская империя всегда вызывала у меня восхищение. Особенно ее невероятные игры, которые проводились в Колизее. По сути, это спортивная эпопея с сильными и разнообразными персонажами, которые исследуют пути к славе, впадают в немилость и нуждаются в том, чтобы принадлежать к чему-то большему, чем они сами", — говорит постановщик. Зрители знают Эммериха по таким проектам, как "Универсальный солдат", "День независимости", "Годзилла", "Падение Луны" и другим. Когда состоится премьера сериала "Those about to die", пока не объявлялось.
https://ria.ru/20220727/kino-1804089009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Роланд Эммерих снимет спортивную эпопею о гладиаторах
Роланд Эммерих снимет сериал "Those about to die" про гладиаторов
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости.
Роланд Эммерих снимет сериал "Those about to die" (можно перевести как "Те, кто скоро умрет"), сообщает
TV Line.
Проект основан на книге Дэниела Мэнникса. В нем расскажут о древнеримских гладиаторах.
"Римская империя всегда вызывала у меня восхищение. Особенно ее невероятные игры, которые проводились в Колизее. По сути, это спортивная эпопея с сильными и разнообразными персонажами, которые исследуют пути к славе, впадают в немилость и нуждаются в том, чтобы принадлежать к чему-то большему, чем они сами", — говорит постановщик.
Зрители знают Эммериха по таким проектам, как "Универсальный солдат", "День независимости", "Годзилла", "Падение Луны" и другим.
Когда состоится премьера сериала "Those about to die", пока не объявлялось.