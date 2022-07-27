https://ria.ru/20220727/elektrokary-1805347982.html
В России появились первые электрокары на отечественных Li-Ion-батареях
В России появились первые электрокары на отечественных Li-Ion-батареях - РИА Новости, 27.07.2022
В России появились первые электрокары на отечественных Li-Ion-батареях
Первые в России электрокары на отечественных литий-ионных батареях появились в музейно-парковом комплексе в подмосковной Кубинке, сообщает в среду компания... РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T15:15
2022-07-27T15:15
2022-07-27T15:44
технологии
россия
общество
московская область (подмосковье)
кубинка
калининградская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Первые в России электрокары на отечественных литий-ионных батареях появились в музейно-парковом комплексе в подмосковной Кубинке, сообщает в среду компания "Рэнера" (входит в топливную структуру "Росатома" ТВЭЛ)."Интегратор "Росатома" по системам накопления энергии "Рэнера" передала шесть прогулочно-экскурсионных электрокаров, оснащенных тяговой аккумуляторной батареей собственного производства, в музейно-парковый комплекс подмосковной Кубинки", - следует из релиза.Новый транспорт вмещает семь пассажиров. Электрокар, оснащенный аккумуляторной батареей с запасом энергии 28кВт*ч, может проехать на одном заряде до 100 километров. Зарядка происходит от обычной 220-вольтовой розетки и занимает от 6 до 10 часов."Автомобили соответствуют всем требованиям экологичности и, кроме того, учитывают потребности маломобильных групп населения, чтобы независимо от физических возможностей, все могли воспользоваться услугами и получить доступ к комфортной городской среде", - цитирует пресс-служба гендиректора "Рэнеры" Александра Камашева.По его словам, первая партия электрокаров на российских литий-ионных батареях уже находится в музейно-парковом комплексе подмосковной Кубинки (детали не уточняются), далее компания готова оснащать собственными батареями прогулочные электрокары для других зеленых объектов."Рэнера" - отраслевой интегратор "Росатома" в области систем накопления электроэнергии. Компания производит литий-ионные системы хранения энергии для источников аварийного и бесперебойного питания, гибридных систем с участием возобновляемых источников генерации, тяговые батареи для электротранспорта, спецтехники и других направлений.К 2025 году в Калининградской области планируется построить завод по производству литий-ионных аккумуляторных ячеек и накопителей энергии мощностью около 4 ГВт в час в год - так называемую "гигафабрику".
https://ria.ru/20220708/elektromobili-1800700099.html
https://ria.ru/20220712/elektrokar-1802040074.html
россия
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кубинка
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Демонстративный заезд первых электрокаров на отечественных батареях
В России появились первые электрокары на отечественных литий-ионных батареях, пока это небольшие прогулочные машины в подмосковной Кубинке, сообщает производитель.
Батарея позволяет электрокару передвигаться почти в бесшумном режиме, заряда может хватать на 100 км.
2022-07-27T15:15
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технологии, россия, общество, московская область (подмосковье), кубинка, калининградская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
15:15 27.07.2022 (обновлено: 15:44 27.07.2022)
В России появились первые электрокары на отечественных Li-Ion-батареях
В подмосковной Кубинке появились первые электрокары на отечественных Li-Ion-батареях